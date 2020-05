Belén Rueda: "Con la situación actual nos damos cuenta de que la compañía es vital"

Belén Rueda protagoniza 'Madres', un serie que Mediaset estrena este viernes en Amazon Prime Video y que la actriz define, en una entrevista con Efe, como "una dosis de esperanza y de vida" que bien refleja la realidad de estos días: "Con la situación actual nos damos cuenta de que la compañía es vital"

La actriz Belén Rueda vuelve al universo de las series para ponerse en la piel de una madre, Marian, que ve cómo su mundo se pone patas arribas al ser consciente de que su hija sufre anorexia nerviosa y de que cruzar las puertas del hospital comienza a formar parte de su día a día. Así analiza la actriz, junto a Efe, su personaje en 'Madres', la nueva ficción que Mediaset estrena este viernes a través de Amazon Prime Video.

"Marian es una mujer que, antes de ser consciente ella y todo el mundo de que su hija tiene un trastorno alimenticio, lo tenía todo controlado, su trabajo, las amistades, su pareja. Cuando entra en el hospital es como si se quitara la careta o ese escudo que tiene y tuviera que aprender a vivir otra vez y empezar desde lo más básico, que son las relaciones humanas", resume Rueda.

Complicidades

Dentro de esas relaciones está la complicidad que se genera entre las madres, abuelas y médicos que ·hacen vida· en el hospital. Su personaje, al igual que ocurre con los de sus compañeras de reparto -Aida Folch, Rosario Pardo o Carmen Ruiz- se va moldeando y va aprendiendo a vivir su realidad desde otro punto de vista: "En este proceso que tiene, Marian se va dando cuenta de lo que es importante y de que lo único que puede controlar es lo que ella siente, no lo de los demás".

Es en el análisis de la serie donde la actriz, que tenía previsto comenzar a rodar este 18 de mayo 'La mujer perfecta' de Arantxa Echevarría, establece la conexión entre las historias de estos personajes de ficción y la realidad que nos está tocando vivir: "Con la situación actual nos damos cuenta de que la compañía es fundamental, la serie es una dosis de esperanza y de vida".

"Se plantea desde un punto de vista diferente", continúa, "no es desde los médicos o los enfermos, es el de esas personas que parece que no son protagonistas de la historia porque no sufren la enfermedad directamente y no curan pero sí que son las que acompañan".

Visión femenina

La ficción, como la actriz adelanta, se centra en el papel de las madres, abuelas y mujeres que trabajan en el hospital y que lidian, de alguna forma, con el hecho de que ese edificio se ha convertido en parte de sus vidas: "Es un drama porque habla de un grupo de mujeres que cambian sus vidas completamente desde que entran en el hospital, pero, sin embargo, como se va viendo en la serie, van normalizando la estancia allí y hay muchos momentos de risas, de esperanza, de luz. Eso también pasa en la vida real".

Y añade: "Dentro de esos días más dramáticos, el nerviosismo o la necesidad de ver la parte positiva hace que te rías. De hecho, hay momentos cuando nos juntamos todas las madres en los que hemos intentado imprimirle al texto ese tono positivo y de esperanza".

Rueda, asimismo, destaca la "complicidad" entre las actrices y define la experiencia en la serie como una especie de "catarsis" al tratarse de una ficción que, por un lado, le ha hecho "valorar" su propia experiencia vital como madre y como hija y, por otro, le ha permitido ahondar y aprender de temas que le resultaban ajenos, como los trastornos alimenticios.

Documentación

"Todos los actores hicimos un trabajo de documentación bastante importante, nos ayudaron médicos que están en el ala de psiquiatría tratando este tipo de trastornos y eso te ayuda a aprender y conocer muchas cosas que, por desgracia, en el mundo en el que vivimos hoy no se tienen en cuenta", desarrolla la actriz, quien añade: "Te das cuenta de que es una situación común a muchas personas y es bonito, de alguna manera, darles voz".

En cuanto al impacto de la serie en su propia experiencia vital, la actriz, que ha dado vida a otras madres en ficciones como 'Los Serrano' (2003) o 'B&b: de boca en boca' (2014), reconoce que esta serie le ha "tocado especialmente": "Todos tenemos una madre y, de alguna manera, a mi me ha pasado, la serie te reconcilia con algunos episodios tuyos propios como hija y como madre. Te vienen recuerdos y te hace valorar y analizar todo mucho más".