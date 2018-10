Bertín Osborne sufrió una agresión por llevar un chándal de España, según Arévalo

Arévalo se ha convertido en uno de los invitados más habituales de 'Sábado Deluxe'. El humorista volvió a visitar una vez más el espacio de Telecinco el pasado fin de semana, y en esta ocasión, quiso compartir con los espectadores su pasión por España. De hecho, se quejó de todos aquellos que le critican por llevar pulseras con la bandera roja y gualda.

"Si veo a un señor que lleva la bandera republicana no le voy a decir nada, pero que me deje llevar la española que es la que me gusta a mí. O si un señor lleva la gay me parece muy bien, la lleva porque le da la gana y esa es la libertad que tenemos que tener", aseguró Arévalo.

Pero además, durante la entrevista, el humorista desveló la agresión que sufrió Bertín Osborne en Barcelona por, supuestamente, llevar puesto un chándal de España. "Salía de jugar al pádel con un chándal con la bandera española. Se pegó con uno, le pegó un empujón en el pecho".

"Le hizo daño y Bertín se fue a por él y le dio dos bofetones. Pero por eso nada más, por llevar el chándal", aseguró el amigo del presentador de 'Mi casa es la tuya', que lamentó: "Me da rabia que no se pueda presumir de ser español y de nuestra bandera".