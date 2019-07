Beyoncé lanza 'Spirit', el videoclip homenaje a África que pondrá la banda sonora a 'El Rey León'

La película más esperada de Disney este 2019, El Rey León, ya tiene un adelanto de su banda sonora. Beyoncé ha lanzado 'Spirit', el videoclip de la canción que pondrá sintonía al remake del clásico de animación que cumple 25 años y que este viernes 19 de julio llega a los cines españoles en formato de acción animada.

La cantante estadounidense no solo es protagonista de esta película de acción real por prestar su voz a Nala, compañera de infancia y posterior esposa de Simba, sino también con su implicación en una banda sonora que promete grandes éxitos de la mano de colaboradores de la talla de Pharrell Williams, Kendrick Lamar o el rapero Jay-Z.

El tema 'Can you feel the love tonight' será interpretado en un dúo por la propia Beyoncé y Childish Gambino, quien pone voz a Simba.

'The Lion King: The Gift', que ya tiene su primer avance con este videoclip, pretende hacer un "homenaje a África" a través del color, la escenografía e incluso la presencia de la hija de Beyoncé y Jay-Z, Ivy Carter. Una balada clásica con influencias del continente en el que se inspira este clásico de Disney.

"He querido hacer algo más que reunir una colección de canciones inspiradas por la película, me apetecía que los participantes tuvieran su propio viaje para conectar con la historia", explicó en su presentación en la cadena de televisión ABC, donde aseguró que había tenido reuniones con productores africanos para que todo lo que cuenta a través de estas canciones tuviera "autenticidad y corazón".