Blas Cantó cruza los dedos para poder viajar a Rotterdam

Blas Cantó prepara ya su participación en el Festival de Eurovisión con la balada 'Voy a quedarme', pero cruza los dedos porque en realidad lo que quiere no es quedarse en España por la pandemia, sino poder viajar en mayo a Rotterdam para representar a TVE. La sombra interminable del coronavirus planea sobre esta azarosa 65ª edición del certamen musical y amenaza con dejar a algunos participantes en casa sin poder defender su canción en el escenario de la ciudad holandesa.

El cantante murciano ya tiene la composición con la que concurrirá a Eurovisión después de que el voto popular se decantara este sábado por la balada, pero aún no tiene garantías de que pueda hacerlo en Rotterdam. De ahí que se vea obligado a preparar dos actuaciones distintas por si la evolución de la pandemia impide el traslado a Holanda.

Esta 'actuación de seguridad' forma parte del 'plan B' ideado por el certamen para que aquellos artistas que no puedan viajar puedan por lo menos participar. Cada representante tendrá que grabar su actuación en su país de origen y ésa será la que se emita en caso de no poder acudir a la gran cita del 22 de mayo. El festival ya tuvo que ser suspendido el año pasado por el coronavirus.

Un error inoportuno

Por lo demás, la gala del sábado en la que resultó vencedora ‘Voy a quedarme’ con un 58% de los votos frente a ‘Memoria’ (42%) tuvo momentos brillantes y emotivos, pero no faltó la polémica. Un error en los rótulos de las votaciones generó la reacción airada de las redes sociales, que se llenaron de quejas de los votantes.

El realizador del programa ‘Destino Eurovisión’ puso en pantalla los números de teléfono a los que se podía llamar para votar por las canciones. La terminación 001 se le asignó a ‘Memoria’, mientras que el 002 quedó reservado para los partidarios de ‘Voy a quedarme’.

Pero como los vídeos los carga el diablo, en uno de los que se utilizaron para animar al voto se hicieron un lío con las claves telefónicas y el 001, el de ‘Memoria’, se asignó a amabas canciones. Menos mal que el error quedó subsanado rápidamente por el equipo del programa, que pese a su celeridad no pudo evitar el reguero de comentarios indignados que inundó las redes.

Lágrimas de amiga

Uno de los momentos más emocionantes de la gala fue la intervención por videoconferencia de Yolanda Ramos, amiga de Cantó desde que se conocieron en ‘Tu cara me suena’. Sin parar de limpiarse las lágrimas, la actriz catalana enhebró un sentido discurso: “"No sé si voy a poder hablar. Eres una de las mejores voces de este país. Alguien puede tener talento, pero muy pocos son artistas. Este año lo has pasado muy mal, cariño. No sufras por nada. Ojalá pegues un pelotazo muy grande en tu vida, no sólo en Eurovisión. Te quiero mucho, Blas”.

Al término de la gala, Blas Cantó se mostraba muy satisfecho con el desarrollo de la misma. "Estoy muy contento y feliz, aunque estaba muy nervioso porque era cantar las dos canciones candidatas y la emoción nos envolvía: eso se nota a la hora de cantar en directo”, confesó.

El cantante no quiso desvelar sus preferencias y zanjó la cuestión con un frase enigmática: “Tenía mi favorita en mi corazón, pero ‘Memoria’ ha hecho un buen trabajo y estoy muy feliz. Me he sentido muy acompañado, muy querido, muy arropado… Estoy muy contento de que hagamos televisión para alegrar a la gente en casa”.

Ahora habrá que amoldar la balada elegida a los gustos europeos. "Queda mucho trabajo hasta mayo: hay que perfilarla y trabajarla, hablar de la entrada a capella, de los coros... Esto es un pequeño boceto de lo que puede pasar en Rotterdam. Y creo que podemos emocionar", explicó.

Pérdidas humanas

En cuanto al mensaje que lleva dentro la canción elegida, el joven artista lo relaciona con los momentos críticos que se viven en el mundo por culpa de la pandemia. “Es muy emocionante cantar ‘Voy a quedarme’ por las personas que he perdido este año. Pero también es una canción muy esperanzadora porque sabes que se van a quedar contigo para siempre y que hay que cantarla con el corazón”, precisó.