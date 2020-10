El 'boom' de los documentales deportivos con Justin Webster

La segunda temporada de la docuserie 'Six Dreams', estrenada en Amazon Prime Video el 2 de octubre, pone el foco en 12 protagonistas (seis por temporada) de la primera división española de fútbol masculino. Su director, Justin Webster, periodista y realizador británico, habla para EL PERIÓDICO de los entresijos en una producción de este tamaño y de la importancia que están adquiriendo los documentales deportivos.

Webster está afincado en España, donde ha desarrollado una brillante carrera como director con otras piezas de no ficción como 'Muerte en León', 'El fiscal, la presidenta y el espía' y 'El fin de ETA' entre otras. Es un director fascinado por captar las historias de la forma más real posible, Lo mejor para mí es la narrativa. Contar historias es lo que me apasiona, el descubrimiento de las personas. Es fascinante observar a personas en situaciones de presión con sus altibajos. La no ficción puede llegar a ser más original porqué en observar la realidad no hay trucos. Esta forma de documental es para mí lo que más me atrae porqué tengo una curiosidad enorme por la naturaleza humana.

Después del estreno de Muerte en León. Caso Cerrado en 2019, Webster admitió que: No entender nada suele ser una motivación fuerte. Ante el rodaje de 'Six Dreams', la motivación para el británico fue la posibilidad de descubrir un punto de vista distinto. En el fútbol vemos todo desde el mismo ángulo constantemente, y además la información a veces es muy repetitiva. Con 'Six Dreams' podemos salir este ángulo. Pasamos un año y medio con los protagonistas, donde gravamos casi mil horas. Vivimos el fútbol y el deporte desde un vista muy especifica, y cambiar el ángulo, profundizar en los personajes, lo hace mucho más rico."

Webster, con una gran experiencia en el sector, cuenta con una gran cantidad de referentes, como demuestra la elección del nombre para la docuserie de LaLiga. 'Six Dreams' se llama así en parte por un documental del 94 que se llama 'Hoop Dreams'. Es un documental de Steve James, uno de los grandes documentalistas americanos que cambió la historia del género. Es un documental observacional filmado durante 8 años siguiendo a 2 chicos negros que quieren ser estrellas de básquet. Fue elegido mejor película en ese año por muchos críticos. Es una obra muy grande porque a través del deporte se hace un retrato del el país Justin Webster compara lo que hizo Hoop Dream con lo que puede ofrecer 'Six Dreams', al contar con 12 equipos de todo el país como el Gerona, el Athletic de Bilbao, y el Betis. 'Six Dreams' es un poco un retrato de España. Tienes los vascos, los sevillanos, los valencianos, y puedes tener una sensación de la riqueza del país. Los diferentes caracteres. La esencia son las historias humanas que tienen resonancia y que se expresan más allá del fútbol.

Mientras cada vez la información es más inmediata y existe en más cantidad, Webster tiene claro que ahí no es donde tiene que competir un documental La información es lo menos importante. Necesitas solo la suficiente para entender la situación. Tienes que meterte en la piel de otras personas y sus entornos, y entender que las personas no son individuales. Son redes de relaciones. Para ejemplificar esto, Webster habla de Paco López, entrenador del Levante y uno de los protagonistas de la segunda temporada. Los entrenadores tienen muchas relaciones y con Paco descubres algo que al principio parece todo lo contrario. Piensas que un entrenador es alguien que manda constantemente, habla en tópicos, y solo da broncas. Luego en cambio ves que es un tipo con los pies en el suelo, muy sensible, que sabe gestionar el grupo. Que puede delegar. Es lo opuesto de lo que piensas. Un buen documental te muestra que algo puede ser diferente de lo que tú piensas.

'Six Dreams' está compitiendo contra otros tantos documentales deportivos que podemos encontrar en la actualidad. Este género ha tenido un Boom y Justin Webster nos explica los motivos de este éxito: hay varios factores para el Boom. Sin duda, uno es la competición de las plataformas. El documental se ha valorizado mucho porque bien hecho atrae muchas audiencias. Es un descubrimiento de las TV públicas y ahora las plataformas han apostado por los documentales narrativos y han tenido mucho éxito. Me gusta citar a Richard Forward, que dice que : "El deporte no es más que un paradigma de la vida, ¿no es así?... De no ser así, ¿a quién iba a importarle un carajo?". El deporte es algo que normalmente expresa las mismas emociones que nosotros vivimos en nuestras vidas pero de una forma muy enfatizada y condensada.

Este Boom lo ha podido vivir Webster durante la producción de 'Six Dreams'. En la primera temporada tuvimos que explicar muy bien que queríamos hacer. No lo entendían del todo y lo fueron viendo. En la segunda temporada fue un poco más difícil porque hay tantas producciones en marcha que para los deportistas es difícil diferenciar. Cada uno con el Boom de los documentales quiere un documental sobre el mismo y esto a veces no es ni posible ni deseable. 'Six Dreams' destaca por contar diferentes historias en cada capítulo, y tener a personajes que se entregan a la naturalidad del proyecto. Contamos con mucha confianza con los participantes en 'Six Dreams' para hacer algo autentico. Esta muy guionizado en el sentido de que sabemos lo que buscamos, pero no influimos. Intentamos descubrir la historia. Estoy seguro de que siendo lo más honesto posible se puede convencer a los deportistas para participar.

En esta nueva corriente de los documentales deportivos, hay un sector en el que queda mucho por descubrir, el deporte femenino. ¿Quienes son los famosos? Por cuestiones de marketing se les da mucha pantalla a ellos, pero por suerte esto está cambiando dice Webster, En 'Six Dreams' los valores son diferentes, la fama no es tan importante para nosotros. Buscamos las historias. No tengo ninguna duda de que habrá documentales sobre el deporte femenino como el de Carolina Marín que ya está en Amazon. Yo mismo he dicho que si hubiera nueva temporada de 'Six Dreams', quiero incluir el fútbol femenino. Creo que un buen documental puede ayudar a seguir con la popularización del deporte femenino

Con tanto candidato para escoger la alineación de los documentales deportivos, Webster defiende que el mejor jugador es la honestidad. Es la mejor política para todos, conduce a que los aficionados aprecien más al deporte y los deportistas pueden ser comprendidos mejor, no solo tratados como marionetas. Algunos departamentos de marketing de clubs están haciendo todo lo contrario, y están poniendo en peligro la relación de los aficionados con el club.

La docuserie 'Six Dreams' ya se puede ver en su totalidad en Amazon Prime Video, con historias como la última temporada de Cazorla en el Villarreal, la llegada de Guardado al Betis y el trabajo de Maheta Molango en los despachos del Mallorca. Webster nos destaca dos momentos de cada temporada. De la primera temporada, a mi me cayó estupendamente bien Quique Setién. En una previa, los jugadores le estaban pidiendo concentrarse más tarde, con tono vacilón. Llega un punto en que Quique dice, Vosotros no penséis, dejadme a mi que piense. Hay un humor muy sano en esos momentos. Nos gusta ver los momentos de humanidad en el mundo del fútbol. Se pasa mal y se sufre, pero también hay muy buenos momentos. De la nueva temporada no podre olvidar cuando Aduriz recibe la noticia del médico que tiene que operarse. Es la primera vez que tiene que asumir la noticia y 'Six Dreams' está allí presnte. Es un gran ejemplo de cómo de real es nuestro acceso a sus vidas.