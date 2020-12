Campanadas en televisión: todas las propuestas para despedir el 2020

Con la llegada del 2021 no nos libraremos todavía del coronavirus, pero aun así muchos están deseando dar carpetazo a un año de lo más atípico marcado por una pandemia que ha sacudido con fuerza España. Esta no será una Nochevieja como las de siempre, ya que las restricciones para combatir el covid limitarán las reuniones familiares y nos dejarán la insólita imagen de una Puerta del Sol desangelada, aunque las cadenas apelarán a sus tradicionales bazas para las campanadas, como son el humor y la música. Hasta el especial de Fin de Año de José Mota TVE-1 se pondrá serio para rendir homenaje a los más mayores. Estas son todas las propuestas de las cadenas.

TVE-1

Por primera vez, dos mujeres toman las riendas de la retransmisión de las campanadas de TVE-1 desde la madrileña Puerta del Sol: Anne Igartiburu y Ana Obregón. Para la presentadora de 'Corazón' es la 16ª ocasión comiéndose las uvas con los espectadores de la cadena, mientras que la actriz de 'Ana y los siete' repite una experiencia que ya vivió en 1994 con Joaquín Prat y en 1995 y el 2004 junto a Ramón García, aunque esta vez en su año más complicado, después de la muerte de su hijo. «Retransmitir las campanadas de Fin de Año un año más en mi casa, TVE, es un privilegio que no podía rechazar. Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido por todos. Empezar este 2021 con todos los españoles será un verdadero honor», comenta Obregón. Una hora después, Roberto Herrera y la 'extriunfita' Ana Guerra brindarán por la llegada del 2021 desde Santa Cruz de Tenerife.



Roberto Herrera y Ana Guerra. /RAUL TEJEDOR



Antes de las uvas, el humor lo pondrá José Mota, que lleva ya casi dos décadas al frente del especial de Fin de Año de la cadena. En esta ocasión, los gags de 'Adiós dos mil vete (Cinema Paraeso)' abordarán en tono de comedia la situación excepcional vivida en el 2020 y rendirán un emotivo homenaje a las personas mayores, uno de los colectivos que más ha sufrido la pandemia. Además, realizará su particular versión de los personajes del año, como fray Fernando Simonje que, junto al coro del Monasterio de Silos-pillan, interpretará una versión gregoriana de ‘Resistiré’. El cómico encarnará también a Salvador Illa, Donald Trump o María Jesús Montero. El auge de la aplicación TikTok, las tribulaciones de Messi en el Barça o el teletrabajo son otros de los temas de un especial que contará con invitados como Luis Cobos, Florentino Fernández o Santiago Segura.

Los 'sketches' del investigador de 'Mask singer' darán paso a la música de 'Feliz 2021', un especial con actuaciones de más de 70 artistas presentado por Chenoa y una de las revelaciones de 'Masterchef celebrity 5', el cómico Florentino Fernández. La música la pondrán nombres como Blas Cantó, Miki, Pastora Soler, Edurne, Rosa López, Melani, Soleá, Aitana, Lola Indigo, Pablo Alborán, Pablo López, Vanesa Martín, Sweet California, Beret, Tamara, Antonio José, Marta Sánchez, Bely Basarte, Efecto Pasillo, Sebastián Yartra, David de María, Rozalén, Chenoa, Melody, Ana Mena, Rosario Flores, Diana Navarro Ana Guerra, Cepeda, Nia, Flavio, Eva B, Maialen, Hugo, Samantha…

De todas formas, los especiales para despedir el año empezarán ya con el 'Telediario' de las 15.00 y las 21.00 horas, que emitirá un reportaje especial sobre estos extraños 12 meses. Protagonizado por José Coronado y con la colaboración de Natalia De Molina y Daniel Guzmán, el actor de series como 'El Príncipe' y 'Vivir sin permiso' comenzará su monólogo en el Congreso con una petición a los políticos para luego desgranar un año tan complicado. También participa en este resumen José Sacristán, protagonista del especial del año pasado. Además, Rozalén pondrá la banda sonora.

LA 2

La Nochevieja de La 2 viene marcada por la música 'vintage' de 'Cachitos de hierro y cromo'. El programa despedirá el 2020 con 'Cachitos Fest', un festival itinerante que intentará compensar la escasez de música en directo en nuestro país. Virginia Díaz contratará a las mejores bandas para cerrar el cartel más actual del momento con La La Love You, Sidonie, Estopa y Amaia & Alizzz, entre otros. Y, tras las campanadas, seguirán la música, la risas y el archivo de RTVE con 'Nochevieja a cachitos'.

Virginia Díaz, en el especial de 'Cachitos' de Nochevieja. /JOSEP ECHABURU

ANTENA 3

¿Qué serían unas campanadas sin el misterio de cómo será el vestido de Cristina Pedroche? La colaboradora de 'Zapeando', que cada Nochevieja se convierte en 'trending topic' por sus atrevidas transparencias de Fin de Año, volverá a comerse las uvas con Alberto Chicote. La presentadora y el chef de '¿Te lo vas a comer?' y 'Pesadilla en la cocina' llevan haciendo pareja en Antena 3 en la última noche del año desde hace ya cinco temporadas.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las Campanadas de Antena 3. /ATRESMEDIA

«Tengo muchísimas ganas y estoy muy ilusionada con las campanadas de este año. Me encantaría, aunque sea por un ratito, que la gente disfrutara y olvidara lo malo. Llevar un poquito de ilusión y que todos recibamos al año nuevo con una sonrisa. Ese sería mi éxito», afirma la mujer del chef David Muñoz. «Para mí, estar en la Puerta del sol este cambio de año es formar parte de las campanadas más ilusionantes, más esperanzadoras de mi vida. Vivimos en un paréntesis que se abrió el 13 de marzo del 2020 y que creemos que se va a cerrar por fin en este 2021. Más pronto o más tarde, pero dar ese paso al 2021 es como empezar a contar hacia el final», añade su partenaire televisivo.

Justo antes, Eva González y Roberto Leal repasarán, con mucho humor, todo lo que ha dado de sí este año en Atresmedia en el especial 'Adiós 2020'.

MEDIASET

El grupo audiovisual sigue otro año recorriendo España retransmitiendo las campanadas. En esta ocasión, Sandra Barneda y Christian Gálvez celebrarán la llegada del 2021 por partida doble, ya que estarán en la isla de Gran Canaria. Primero, se comerán las uvas a las 12 de la noche en el horario peninsular y, una hora después, repetirán la experiencia, cuando el horario insular marque la medianoche y en el resto de España sean ya la 1.00 de la madrugada. En una estrategia que viene siendo habitual en Mediaset para las grades citas y estrenos, la retransmisión se ofrecerá en paralelo en todos los canales de la compañía, excepto en la cadena infantil Boing.



Christian Galvez y Sandra Barneda. /MEDIASET

Justo antes, en 'prime time', Tele 5 ofrecerá un especial de la particular competición culinaria de 'La última cena', presentada por Jorge Javier Vázquez, con los chefs Miguel Cobo y Begoña Rodrigo catando las propuestas de los colaboradores de Sálvame y el resto de concursantes.

Mientras, en Cuatro, 'Todo es mentira' emitirá el miércoles, 30, el especial 'Hasta nunca, 2020', con un recorrido por los contenidos y las exclusivas más destacados y los principales personajes que han acaparado la atención en el 2020.

LA SEXTA

La cadena vuelve a confiar para su Nochevieja en una pareja televisiva ya consolidada, Iñaki López ('La Sexta noche') y Cristina Pardo ('Liarla Pardo'). Los presentadores volverán a vestirse de gala por cuarto año consecutivo para decir adiós a este 2020 en La Sexta.

Cristina Pardo e Inaki Lopez se vuelven a poner al frente de las Campanadas en La Sexta./ATRESMEDIA

«El año pasado, desde Sol, no podíamos ni imaginar la que nos esperaba, pero esta Nochevieja sí tengo la sensación de estar dando paso a algo mejor... Peor es difícil», recalca la periodista. Su compañero se muestra en la misma línea: «2020 será sin duda un año histórico. Y despedirlo será un placer inmenso. Por una vez nuestra predicción será infalible: ¡el próximo año será mejor!», reflexiona, optimista.

NEOX

El título de las preuvas de Neox, el especial con el que la cadena de Atresmedia despide el año en curso un día antes de lo habitual, el 30 de diciembre, no podía ser de lo más explícito: '¡Pum! A freír leches 2020. Felix Año Neox'. Al frente del programa estará una pareja que no tiene pelos en la lengua, Paca La Piraña y Marc Giró.

Paca La Piraña. /ATRESMEDIA

La amiga de La Veneno, que ha participado en la serie de los Javis sobre el icono trans interpretándose a sí misma y ahora tiene un ingenioso consultorio televisivo con '¿Paca la Piraña, dígame?', y el colaborador de 'Zapeando' estarán en la madrileña Puerta del Sol el jueves, 30, para ponerle humor a lo que queda de este atípico 2020 e, impacientes ellos, retransmitir las campanadas un día antes que el resto del mundo.

Paca La Piraña leerá con sus cartas el futuro de destacados personajes del 2020 como Fernando Simón, Rosalía, Rubius, Cristina ‘La Veneno’ y Laura Pausini, interpretados por Silvia Abril, David Fernández y Daniela Santiago.