Un capo de la Camorra: "La independencia de CataluÑa es un telón para operar sin hacer ruido"

El reportero navarro David Beriain, especialista en poner voz, rostro y alma a los que viven al margen de la ley, saca este miércoles por la noche a la luz los negocios de la Camorra napolitana en Barcelona. 'Clandestino en España' (en DMax, a las 22.30 horas) viaja a Cataluña, concretamente a su capital, centro de operaciones de este clan mafioso que controla gran parte del narcotráfico que se produce en la costa mediterránea española, a la que ellos denominan 'Costa Nostra'.

Los miembros de la Camorra napolitana se camuflan entre los cuatro millones de turistas italianos que visitan España cada año y los 250.000 que residen en nuestro país. Algunos de ellos han creado todo un entramado de negocios ilegales en Barcelona, centro neurálgico de esta organización criminal.

Pero, ¿cómo ha llegado España a convertirse en el santuario de la mafia? Beriain habla con uno de los máximos responsables de inteligencia de los Mossos d'Esquadra contra el crimen organizado y varios expertos en estos asuntos para entender a qué se dedica aquí la Camorra.

MÁS DE 100 EDIFICIOS EN DIAGONAL MAR

El periodista entrevista a varios capos. Entre ellos uno que tiene a 20 personas trabajando en España (además de muchos chavales). Asegura que tiene tantos negocios en Barcelona que no puede ni contarlos. Y afirma que la independencia de Cataluña es "un telón" para que la camorra pueda operar en la sombra, "sin hacer ruido". Mueven "un montón de dinero, muchísimo". No lo tienen parado, asegura, "porque si no coge polvo". Se invierte en negocios como restaurantes, discotecas, hoteles... Sin ningún pudor, explica: "Tenemos tantas cosas que nos llevaría un día explicarlas". El mafioso explica que en los periódicos solo se habla de política e independencia, "y mientras, hacemos nuestros negocios en la sombra". Y es que no les gusta la publicidad, admite con sorna a Beriain, escondiendo su cara tras un pasamontañas. "Tenemos 100 edificos solo en Diagonal Mar, hemos construido muchos rascacielos". Es la llamada 'lavadora' de dinero turbio. Los negocios se registran con otros nombres.

Otro capo de uno de los clanes más fuertes le enseñará al reportero cómo los narcos le traen cocaína en el interior de piñas, y le hablará sobre su relación con la Camorra y las múltiples formas que tienen de introducir la droga en el puerto de Barcelona.

El periodista también se reencuentra con Maurizio Prestieri, un importante excapo de la mafia napolitana con quien se cita en Madrid para que le explique por qué nuestro país es el lugar preferido por la mafia para lavar dinero, traficar y refugiarse. Tras ser arrestado en Marbella en el 2003, Prestieri pasó varios años en prisión y ahora colabora con la policía como confidente. "Benidorm, Alicante, Torrevieja, Barcelona No hace falta ser científico para saber qué pasa. Algún día se la conocerá como la "españacamorra", le asegura el excapo.