Carlos Herrera: «Yo quiero retirarme, pero no me dejan»

El periodista Carlos Herrera, que tiene contrato con la Cope hasta 2021, dijo ayer en la presentación de la nueva temporada de la emisora que le gustaría retirarse pero que no cree que se lo permitan. «Yo quiero retirarme pero no me dejan. Tengo ganas de ir a ver obras por la calle. Cosas de jubilados. Con mi chándal, mi prensa deportiva, ir a los bares, pero de momento no me dejan», bromeó el locutor en declaraciones a los medios. a nosotros

Pilar García Muñiz se ocupa de presentar la parte informativa del espacio matinal junto a Herrera. La Linterna de Ángel Expósito se encenderá en lugares variados y diversos esta temporada siguiendo la noticia. Pepe Domingo Castaño confesó que seguirá en Cope mientras lo haga Herrera. Manolo Lama celebró «la suerte que tenemos de estar en Cope y abrir cada vez más la radio a más gente que nos escucha». Carmen Lomana será la consultora de moda, lujo y todo lo que se le ponga por delante en Fin de Semana junto a Cristina López Schlichting.

Además, en la gala de presentación también participaron políticos como Miguel Ángel Revilla o Albert Rivera y deportistas como Jorge Garbajosa, que cambiaron sus papeles tradicionales con los comunicadores y les hicieron preguntas. En el caso del presidente de Cs, quiso saber a quién votaría Herrera. Revilla no tiró tanto para casa y les preguntó si esta temporada estará más interesante la actualidad política o la deportiva. Varios oyentes participaron también en la gala de presentación.