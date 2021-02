Carmina Barrios se apunta a un 'Road trip' por España

Una llamada sorprende a Esty Quesada poco después del fin del confinamiento. Es Nuria Roca, que le pide que le acompañe en un viaje desde Madrid hasta Valencia. Así arranca la segunda temporada de ‘Road trip’, la serie original de TNT que volverá a la parrilla este viernes con seis nuevos episodios y con Carmina Barrios como invitada sorpresa.

En ese recorrido en autocaravana nada saldrá como estaba previsto. Antes de llegar a Valencia, la popular presentadora de televisión y la polémica youtuber, conocida en redes sociales como ‘Soy una pringada’, visitarán comunidades como Navarra, Andalucía y el País Vasco. Allí volverán a visitar lugares sorprendentes y a cruzarse con personajes inesperados.

Al reparto de esta nueva entrega se suma la actriz Carmina Barrios, conocida por películas como ‘Carmina o revienta’, dirigida por su hijo, Paco León. Nuria y Esty coincidirán con ella en la ruta y la acogerán en su autocaravana. Una sorpresa para las dos, que no supieron nada de esta nueva incorporación hasta el instante en que rodó su primera escena.

Revulsivo sorpresa

“No es que no supiéramos quién iba a venir, sino que ni siquiera sabíamos que iba a venir alguien”, dice Nuria Roca sobre la intervención de Carmina Barrios. “Su llegada ha sido un revulsivo para la serie. Es un personaje que no te esperas. Las tres somos tres perfiles de personalidades y generaciones diferentes, pero la cuestión es que en el fondo no somos tan distintas”, añade.

“Con Carmina conectamos desde el minuto uno, tanto dentro como fuera del rodaje”, apunta Esty Quesada antes de asegurar que se lo han pasado “muy bien”. “La España profunda tiene muchas posibilidades. Me han llevado a sitios raros y paranormales, que es lo único que pedí”, concluye.