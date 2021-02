Cecilia Suárez: "En el mercado de EEUU es difícil que representen bien a las latinas"

Su papel de Paulina de la Mora, la protagonista de 'La casa de las flores' de Netflix, hizo que Cecilia Suárez (Tampico, México, 1971) se convirtiera en una actriz muy popular en España de la noche a la mañana, avalada por una sólida trayectoria en su tierra. La particular forma de estirar las palabras de su personaje, con un deje entre pijo y alelado, fue uno de los elementos más característicos de la alocada comedia mexicana. Aunque el rodaje de la serie de Manolo Caro ya la trajo hace tiempo a España, Madrid se ha convertido en su nueva casa gracias a que no deja de acumular proyectos en nuestro país. Después de repetir con el creador mexicano en 'Alguien tiene que morir', acaba de estrenar 'Tres caminos' en Amazon Prime Video, con Álex González y Verónica Echegui recorriendo la ruta jacobea.

Para ella la serie sobre el Camino de Santiago no ha sido solo un trabajo más, ya que le ha permitido reconectar con sus orígenes, ya que su abuelo era asturiano. “’Tres caminos’ me ha llevado a revisitar mis raíces”, confiesa. “Con mis hermanas hablamos de que reconocemos claramente cosas de España en nuestra familia. Nosotras crecimos en Tampico, un lugar de mar, y mi mamá llevaba tortilla de patatas a la playa, así que imagínate”, recuerda.

En la serie de Amazon interpreta a Úrsula, la mujer de un bombero mexicano al que da vida el madrileño Álex González. Y le da muy buena nota al protagonista de ‘El Príncipe’ con su acento. “Los actores estamos para salirnos de quienes somos nosotros mismos. Poder hacer de otra nacionalidad me parece inherente a nuestro trabajo”, defiende sobre la elección de su ‘partenaire’, al que no le tuvo que dar muchos consejos a la hora de ponerse en la piel de alguien de su país. “En la primera lectura de guion me dijo que estaba nervioso, pero cuando le escuché hablar me quedé sorprendida porque lo hacía tan bien…” recalca.

El personaje de Suárez en ‘3 caminos’, en cambio, destaca más por lo que calla que por lo que habla, ya que las miradas y los silencios son muy importantes en él. “Me encanta hacer personajes que hablan poco. Me parece que el silencio es una de las cosas que a veces olvidamos explorar en el trabajo audiovisual, incluso en el teatro”, reflexiona. “Para mí, un personaje así siempre es retador, porque tiene que estar sustentado con pensamientos y hace que la emoción surja de manera natural”, explica.

La mujer de un Paco León 'trans'

Un silencio que no explotó precisamente en su papel más famoso, el de ‘La casa de las flores’, con todo el palique de Paulina. Un personaje de esos que marcan y por el que el público todavía la sigue reconociendo. “Hubo una conexión de la gente con él, y eso no siempre sucede con esa fuerza. Así que tengo que agradecer y atesorar ese cariño y espero que les divirtieran sus ocurrencias y disparates”, explica sobre su Paulina de la Mora, que llegó a pasar por el altar con un Paco León de 'trans' en una boda oficiada nada menos que Miguel Bosé.

Paco León y Cecilia Suárez en 'La casa de las flores'./NETFLIX

También tenía verborrea su papel en ‘El sonido oculto’, la obra de teatro que estaba a punto de estrenar en España hasta que la pandemia lo paralizó todo. “Era el texto más extenso que he memorizado, hasta el punto de sentir pánico al mirar las hojas y hojas que tenían que entrar en mi memoria. Y con el coronavirus no lo estrenamos”, lamenta, con la esperanza de retomar el proyecto pronto. El confinamiento lo pasó en Madrid junto a su hijo Teo, de 10 años (fruto de su relación con el actor Osvaldo de León), hasta que el rodaje de ‘3 caminos’ le permitió volver a su trabajo. “Es inevitable estar yendo a México por trabajo, ahora acabo de filmar una cosa allá, pero mi casa está ahora en España”, subraya la actriz.

Donde de momento no está rodando es en EEUU, donde ha participado en series como 'For the people', 'Sense8', 'Boston legal' o en películas como 'Fidel', una industria en la que a veces ha rechazado papeles porque fomentaba los estereotipos sobre las hispanas. "En un mercado como el gringo a veces resulta difícil que nos representen bien. Tienen un marco muy estrecho sobre quiénes somos nosotras. Yo creo que he tenido la fortuna de hacer papeles de los que me puedo sentir orgullosa porque nos representan con dignidad e inteligencia", señala.