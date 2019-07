Chris Rock y Jack Huston, en la cuarta temporada de la serie Fargo

Como viene siendo habitual, Fargo cambia radicalmente de personajes, escenarios y tramas para su nueva temporada, que será ya la cuarta. Después de anunciar de que Chris Rock será el protagonista de los nuevos episodios de la serie, FX ha dado a conocer el nombre de los actores que le acompañarán en la producción que, a pesar de los cambios, volverá a estar ambientada en la América profunda.

En el elenco de Fargo estarán Jack Huston (Boardwalk Empire), Jason Schwartzman (Bored to Death), Ben Whishaw (A very English scandal), Jessie Buckley (Chernobyl), Salvatore Esposito (Gomorra), el músico Andrew Bird, Jeremie Harris (Legion), Gaetano Bruno (La porta rossa), Anji White (The Chi), Francesco Acquaroli (Suburra), E’Myri Crutchfield (Roots) y Amber Midthunder (Legion).

Después de dejar Minnessotta (Estados Unidos), la trama de la nueva Fargo, que se estrenará en 2020, esta ambientada en Kansas City en 1950, donde dos familias dedicadas al crimen (una de origen italiano y la otra, afroamericana) se reparten los negocios sucios de la ciudad. Para sellar la paz entre ellas, han decidido intercambiar a sus hijos más pequeños.