Christian Gálvez: «Yo sigo grabando programas»

El presentador Christian Gálvez se pronunció ayer sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha obligado a Tele 5 a retirar el concurso Pasapalabra de la parrilla por el impago de los derechos a ITV. «Sorprendido no estoy, porque sabía que tarde o temprano la sentencia tenía que salir. Hay que esperar a ver cómo reacciona tanto la cadena como la productora», declaró el presentador. «A mí hasta ahora no me han avisado de nada. Yo sigo grabando programas y además tengo un calendario bastante avanzado de grabaciones», afirmó Gálvez, que lleva 12 años al frente del formato de Mediaset. El presentador es optimista. «No creo que quiten el concurso. Pienso que todo se va a solucionar muy pronto. Yo eso es lo que espero. Nosotros seguimos grabando y hay normalidad absoluta. Imagino que Tele 5 estará en conversaciones con la productora, así que de momento no me preocupa nada de lo que está pasando. A ver qué pasa al final». Desde ayer, Sálvame alarga su duración y ocupa el hueco dejado por Pasapalabra. Ahora se llama Sálvame banana.

LARGA ANDADURA / El programa empezó su andadura en el año 2000, en Antena 3 y con Silvia Jato como presentadora. Por el programa pasaron también Constantino Romero y Jaime Cantizano. En el 2007, y tras un año sin emitirse, Telecinco se hizo con los derechos del programa en España y Christian Gálvez tomó el timón de un barco que ha capitaneado durante 3.291 programas hasta ahora.