Cinco finalistas buscan ser el nuevo triunfito campeón

Abre la noche con Tris Tras, de Marful. Si pasa la ronda y entra en el trío finalista, canta Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra.

Interpreta Never Enough, de Loren Allred, y si sigue en el show retomará la canción Crazy, de Gnarls Barkley.

Se lanza con And I Am Telling You I’m Not Going, de Jennifer Hudson. Si está en la terna final, Faith, de Stevie Wonder.

Empieza con la canción Déjame ser, del extriunfito Manuel Carrasco, y si pasa a la última ronda,Vuelves, de Rozalén.

Esta noche canta Creep, de Radiohead. Y si pasa a la segunda fase, Dangerous Woman, de Ariana Grande.

Tras tres meses encerrados en la Academia y 13 tensas galas, presentadas por Roberto Leal, esta noche (22.30 horas) llega a su final en TVE-1 la décima entrega de Operación Triunfo, la edición con menos audiencia (1.936.000 espectadores de media) y con más polémicas de todas las que se han emitido de este talent show musical, que idearon los extrincos Josep Maria Mainat y Toni Cruz a principios de siglo.

El pasado 19 de septiembre empezó OT con 18 emocionados aspirantes, y hoy solo quedan cinco, que se jugarán ser el triunfito del 2018. Como ya es tradición en este tipo de shows, será el público el que decidirá al ganador entre este quinteto, formado por cuatro mujeres y un único hombre: Alba Reche, Julia, Natalia, Sabela y Famous.

Ellos son, sin duda, las grandes estrellas, pero para dar más lustre a esta final, el programa también contará con las actuaciones de artistas invitados de la categoría de Pablo Alborán, Rozalén, David Otero y, claro está, Amaia Romero, la ganadora de la edición de año pasado de OT. La popular artista navarra será la encargada de entregar el premio al concursante que gane esta noche. Además, la exrepresentante de TVE en Eurovisión –cantó en Lisboa con su expareja, Alfred García– aprovechará su presencia en el programa para presenta un avance de su primer álbum.

LA MECÁNICA DE LA FINAL / Tal como ya ha explicado TVE y la productora Gestmusic-Endemol, en el programa de esta noche cada uno de los finalistas defenderán en solitario una canción escogida por ellos. Así, Alba cantará Creep, de Radiohead; Famous, And I Am Telling You I’m Not Going, de Jennifer Hudson; Julia, Déjame ser, del extriunfito Manuel Carrasco, Natalia, Never Enough, de Loren Allred, y Sabela, Tris Tras, de Marful.

Tras esta primera actuación, los tres concursantes más votados por los espectadores se subirán de nuevo al escenario para interpretar el tema que ya cantaron en la Gala 0, el pasado 19 de septiembre.

En aquella ocasión, Alba interpretó Dangerous Woman, de Ariana Grande; Famous, Faith, de Stevie Wonder; Julia,Vuelves, de Rozalén; Natalia, Crazy, de Gnarls Barkley, y Sabela, Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra.

Una vez hayan cantado los finalistas en esta segunda ronda se cerrará el periodo de votación y se dará a conocer al ganador de Operación Triunfo 2018.

Pero antes, y para mantener un poco más la tensión y el interés sobre la audiencia, se ofrecerán las actuaciones de los invitados: Amaia presentará Un nuevo lugar, preludio de lo que será su nuevo álbum; Pablo Alborán hará lo propio con su nuevo sencillo, titulado Tu refugio, y la cantautora Rozalén, a dúo con el exmiembro de El Canto del Loco David Otero, cantará la composición Baile.

Tras un acuerdo con Cinesa, esta gran final se retransmitirá en un total 43 salas de cine de toda España, a un precio de seis euros. Pero también tendrá, como es habitual, un seguimiento en las redes sociales y en el canal 24 horas del programa.

Pero con la elección del triunfito del 2018 no acaba el show para 13 de los concursantes. Al igual que ocurrió el año pasado con Amaia y Alfred, OT será el programa que servirá para seleccionar la canción y el intérprete que representará a TVE en la próxima edición del Festival de Eurovisión. Será una gala especial que se emitirá en enero.