Claudia Traisac: "En España hay casos del #MeToo, pero no se ha roto ese silencio"

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 57% de las españolas de más de 16 años han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de sus vidas. Cada siete horas, una mujer es violada en España y más de 300.000 lo son en un año en el mundo. El canal Cosmo pone sobre la mesa un tipo de agresión sexual que muchas veces queda silenciado, el que se da en la propia pareja, en 'Lo de aquella noche', un cortometraje que estrena este miércoles 25 de noviembre (22.00 horas) con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

"Es un tipo de violencia del que no estamos educados", recalca Claudia Traisac, la actriz que protagoniza junto a Javier Morgade este trabajo dirigido por Inés Pintor y Pablo Santidrián en el que no hay agresión física, pero sí chantaje emocional e indiferencia hacia las opiniones de la pareja. "Siempre hemos percibido la violación como algo agresivo, donde la chica tiene que gritar, pero en este caso es de otro tipo, hablamos de dónde están los límites del respeto y la manipulación", destaca la actriz madrileña. "Ninguna chica debería tener una relación sexual por negar un conflicto con su pareja, por miedo a que la otra persona sienta que no le quiere. Todo eso son límites que tenemos que empezar a marcar", destaca Traisac acerca de su papel en 'Lo de aquella noche', con el que cree que cualquier mujer se puede identificar.

LA ANNA ALLEN DE 'PAQUITA SALAS'

A sus 27 años, Traisac es ya una cara conocida en España gracias, principalmente, a series como 'Vivir sin permiso', 'Cuéntame' y 'Paquita Salas', donde interpretó al personaje inspirado en la rocambolesca historia de Anna Allen, la actriz que se inventó una trayectoria en Hollywood a base de montajes de Photoshop y que le dio una nueva visión de su profesión. "La serie me hizo plantearme muchas cosas. Me enseñó a ser valiente y que hay que ser tú mismo porque, si no, vas a ser infeliz", recuerda quien también estuvo en 'La llamada' y fuera una asidua de los cocidos dominicales en casa de los Javis.

Ella, que debutó con 11 años en la pantalla grande con 'El séptimo día' de Carlos Saura, reconoce que en algunas ocasiones se ha sentido "incómoda en un rodaje", pero que desde que hace unos años apareció el #MeToo en EEUU, que destapó los abusos sexuales en la industria del cine, se siente "más protegida y empoderada" en los platós. Porque considera que "hay casos en España, pero aquí aún no se ha roto ese silencio", aunque a partir de ese movimiento ha notado en la industria "un cambio enorme" ya que, "cuando se genera una conversación social y se rompe el silencio las cosas cambian".

LA NOVIA DE JOSH HUTCHERSON

En el currículum de Traisac, que adoptó este apellido de su abuela (ya que los reales son Hernández Blas), también aparece una película internacional, 'Escobar: paraíso perdido', en la que compartió cartel con Benicio del Toro y Josh Hutcherson, actor de la saga 'Los juegos del hambre' con el que empezó a salir justo después del rodaje. La pareja ha logrado mantener una relación a distancia, algo nada fácil. Aunque el parón de rodajes por culpa de la pandemia tampoco les ha ido mal: "Ahora hace mucho que no nos separamos", asegura la actriz.