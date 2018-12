Coldplay y Pablo Alborán, en exclusiva en Atresplayer

Dos conciertos históricos de artistas de éxito internacional desembarcan en Atresplayer para comenzar el año nuevo con la mejor música. Warner ofrece en Atresplayer, la plataforma de vídeo on line de Atresmedia, dos espectáculos musicales inéditos hasta la fecha y que se pueden disfrutar con la mejor calidad de imagen y sonido, dónde y cuándo el usuario desee y durante todo un mes. El concierto de Pablo Alborán se emitirá el 1 de enero en Antena 3, tras el Concierto de Año Nuevo de Tu Cara Me Suena, y el 6 de enero por la mañana también en la cadena, en una cita imprescindible de su gira Prometo, celebrada en Sevilla. Además, los fans del cantante podrán disfrutar del tour cuando y donde quieran en Atresplayer a partir del día 2 de enero. Por su parte, Coldplay celebra 20 años de música con un impresionante concierto que se podrá ver solamente en Atresplayer y que ya está disponible. En primicia en la plataforma de vídeo on line de Atresmedia, se puede vibrar con el apoteósico espectáculo de la banda de Chris Martin en São Paulo. Gracias a la plataforma de Atresmedia, los conciertos de Coldplay y Pablo Alborán se podrán disfrutar en multidispositivo (PC, Smartphone, tableta o Smart TV) y con calidad HD y sonido Dolby Digital Plus, en lo que supone una experiencia digital premium. Atresplayer además superó en noviembre los 2,8 millones de usuarios, un 6% más frente al mismo periodo del año anterior, consolidándose como la plataforma de vídeo de televisión líder en internet.