Concha Velasco: "Dejo 'Cine de barrio' por honestidad"

Tras casi una década al frente de 'Cine de barrio' los sábados en las tardes de TVE-1, el pasado viernes se supo que la actriz Concha Velasco dejaba el programa y surgían las especulaciones. En declaraciones al diario 'ABC', la actriz vasillosetana ha zanjado la cuestión: "Nadie me ha despedido. Ha sido por decisión propia. Este lunes 7 teníamos que preparar el primer programa de la nueva temporada, pero me puse en contacto con Toñi Prieto, Paco Quintanar y Rosa María Mateo y les comenté mi decisión de dejarlo".

Fue en 2011 cuando la actriz cogió el testigo del programa, que hasta ese momento había presentado Carmen Sevilla y anteriormente José Manuel Parada desde 1995 hasta 2003. "En este programa me he sentido la persona más feliz de la tierra. Se han portado maravillosamente conmigo. Yo no soy dueña del programa y lo he dejado por honestidad. La temporada pasada estuve de gira con 'El funeral' recorriendo toda España, salvo los lunes y martes que acudía a Prado del Rey a grabar el programa. Ya no soy ninguna jovencita. Estoy a punto de cumplir 81 años (el próximo noviembre) y no puedo hacer 'Cine de barrio' y teatro como el año pasado. Quiero dedicarme de pleno en lo personal a mi familia y en lo profesional al teatro'. Velasco tuvo que ausentarse durante unos meses en 2014 a causa del cárcer que superó y fue sustituida temporalmente por Elena S. Sánchez.

En paz con todo el mundo

Sobre su marcha, Velasco insiste en que no tiene "ninguna queja": "Han sido once años maravillosos y este es el momento justo de dejarlo. Los que de verdad me conocen saben que soy honesta, honrada y valiente. He tenido problemas con Hacienda y a diferencia de otros yo no me he ido de España, me he quedado aquí, he cambiado de casa y estoy en paz con todo el mundo".

Velasco ha explicado que tuvo una caída en casa y se partió el brazo. "Ahora, por precaución ando por casa con un bastón ya que me da miendo caerme". Y en lo profesional, está inmersa en 'La habitación de María', un monólogo sobre una escritora agorafóbica encerrada en su piso durante un incendio, una obra escrita por su hijo Manuel Martínez Velasco -y producida y dirigida por José Carlos Plaza y Jesús Cimarro»- que se ha estrenado en San Sebastían y con la que irá de gira. "Son tiempos difíciles para todo el mundo y hay que apoyar a la cultura", afirma una Concha Velasco que también ha tenido el coronavirus aunque sin síntomas. "Deseo de corazón que esta pesadilla acabe pronto para que yo pueda disfrutar de mi nieto sin mascarillas".