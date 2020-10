Corcuera da el susto en Antena 3: "Me ha saltado el desfibrilador"

José Luis Corcuera ha dado el susto este jueves en Antena 3, cuando le ha saltado el desfibrilador cardiaco mientras era entrevistado en directo por Susanna Griso. "Lo tenemos que dejar porque me ha funcionado el desfibrilador", ha avisado el exministro con Felipe González.

Infarto de José Luis Corcuera durante entrevista en Espejo Público. #EspejoPúblico #CierrESpCovid pic.twitter.com/4N1ULpjwqw — José Luis 🏛️ᴍᴄʀᴄ 🇪🇦 (@00Bohr) October 15, 2020

Corcuera se encuentra bien y había explicado que tiene "un corazón muy trabajado" y que no quiere "tener el mínimo atisbo en lo que pueda de que me afecte este virus".

De hecho, el exministro -crítico con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia- ha explicado que no se quita nunca la mascarilla y que "prácticamente" no hace vida social.

Mano al corazón

Mientras Corcuera analizaba la actualidad política, se ha encontrado indispuesto y se ha llevado la mano al pecho, momento en el cual presentadora le ha preguntado por su estado.

"Es el desfibrilador, que me está avisando", ha contestado, ante lo que Griso ha expresado una "serena inquietud" tras señalar que sufría. Al poco tiempo, Corcuera ha tenido que abandonar el plató. "He entrevistado en mi vida a muchísima gente, pero este momento no lo había vivido nunca", ha zanjado Griso.

Infarto o arritmias

Un desfibrilador es un ingenio médico que restablece el ritmo cardiaco normal a través de una descarga eléctrica, de modo que puede evitar arritmias o incluso infartos.