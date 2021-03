Cuatro presenta 'Caronte', un thriller? jurídico-policial

Cuatro estrenará los próximos días en 'prime-time', la fecha está aún está por concretar, ‘Caronte’, un drama jurídico-policial de segundas oportunidades. La historia de una injusticia sobre Samuel Caronte (Roberto Álamo), un expolicía que durante sus ocho años en la cárcel se ha licenciado en Derecho. En su regreso a la libertad, el expolícía y abogado investigará el asesinato en el que no estuvo implicado, pero por el que fue condenado.

Dirigida en sus primeros capítulos por Alberto Ruiz Rojo, escrita por Verónica Fernández y protagonizada por Roberto Álamo, Miriam Giovanelli (‘Velvet’), Raúl Tejón (‘El Caso, crónica de sucesos’), Carlos Hipólito, Belén López (‘Mar de plástico’) y el joven actor Álex Villazán (‘Mientras dure la guerra’), la ficción es una de las apuestas de Mediaset “para relanzar el canal Cuatro”, en palabras de Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España.

Personaje con aristas

“Caronte es un personaje con muchas aristas. Es un policía con una vida difícil y que es condenado por un crimen que no ha cometido y a la manera de 'El Lute' estudia derecho en la cárcel”, explica Robero Álamo en la presentación de la ficción.

“Al salir, el expolicía tiene tres objetivos: ayudar como abogado a otras personas que se encuentran en la situación que él vivió, encontrar a quién lo acusó y para mí la más importante, recuperar el amor y el afecto de su familia”, ha añadido sobre su personaje el interprete de ‘Antidisturbios’ y ‘Que Dios nos perdone’.

Roberto Álamo y Miriam Giovanelli, en una secuencia de 'Caronte'.

Comisario corrupto

El antagonista de Caronte es el comisario Paniagua, personaje interpretado por Carlos Hipólito (‘Vis a vis’, ’Desaparecida’). “Paniagua es un tipo bastante turbio y siniestro. Es un comisario corrupto sin escrúpulos” ha desvelado Hipolito sobre “el malo de la serie”, un personaje que asegura que le ha fascinado encarnar, ya que “habitualmente siempre me han dado papeles más de bueno.”

Sobre las posibles similitudes del comisario Paniagua con otro conocido comisario muy de actualidad Hipolio es claro, “Generalmente la realidad siempre supera a la ficción, pero ningún personaje de ‘Caronte’ es el reflejo de nadie que exista en la realidad”.

Segundas oportunidades

La ficción es también una historia de superación y de segundas oportunidades. Una segunda oportunidad de empezar una nueva vida que Álamo tiene claro como le gustaría que fuera . "Si pudiera ganarme la vida de músico no me importaría, me hubiera gustado ser músico, o ser poeta”, ha desvelado el actor madrileño de 51 años que acaba de publicar su primer poemario, ‘Amante venía de amar’.

Por su parte, Villazán ha declarado sentirse muy satisfecho con la oportunidad de participar en la serie. “Estoy muy contento con la primera, no necesito una segunda la verdad. Trabajar con los actores de la serie ha sido un máster para mi”, ha dicho el joven interprete..

Rodada en escenarios naturales de Gijón y Madrid la ficción cuenta con 13 episodios que ya están disponibles en Amazon Prime Video, dentro de la estrategia de Mediaset de compartir producciones y contenidos con plataformas de ‘estriming’.

Relanzamiento de Cuatro

'Caronte' se suma a la estrategia de Cuatro para intentar relanzar el canal que se encuentra desde hace un tiempo con unos índices de audiencia bajo mínimos.

A la inminente emisión de la ficción se le suma el estreno de ‘Mujeres al Poder’, programa de temática feminista presentado por la periodista catalana Carme Chaparro, y la adquisición del Europeo Sub 21 de fútbol para su retransmisión exclusiva como antesala de la Eurocopa y el próximo arranque de una nueva edición de ‘Supervivientes’.

Entre las nuevas apuestas de la cadena se encuentra la reaparición de Risto Mejide en el prime time del canal con un programa aún por definir, un derivado del ‘reality’ ‘Los Gipsy Kings’ y la emisión de nuevas entregas de ‘Planeta Calleja’.