Disney+ retira del catálogo infantil 'Dumbo', 'Peter Pan' y 'Los Aristogatos'

La plataforma Disney+ ha retirado del catálogo infantil clásicos como 'Dumbo', 'Peter Pan' o 'Los Aristogatos' y las ha pasado al catálogo de adultos por considerar que estas películas incluyen estereotipos y contenidos racistas. Además, la empresa incluye al inicio de estas películas un mensaje que advierte de las connotaciones racistas que pueden tener estas cintas. En octubre pasado, Disney ya procedió a incluir estas advertencias en películas como las mismas 'Dumbo', 'Peter Pan' (1953) o 'El libro de la selva' (1967).

Así, 'Dumbo'. 'Peter Pan' y 'Los Aristogatos' quedan ahora fuera del alcance de los menores de 7 años. Están en la categoría de adultos y con el siguiente aviso: "Este programa incluye representaciones negativas y/o maltrato de personas o culturas. Estos estereotipos estaban mal entonces y están mal ahora".

¿Y cuál es el contenido que ha motivado a Disney+ a actuar así? En el caso de 'Dumbo' (1941), la plataforma considera que la cinta ridiculiza a los afroamericanos esclavizados en las plantaciones del sur de EEUU que, en un momento de la cinta, cantan "cuando nos dan la paga, tiramos todo el dinero". En el caso de 'Peter Pan' (1953), la película muestra a los nativos americanos como una tribu y se les llama "pieles rojas". Y en 'Los Aristogatos' (1970), Shun Gon, un gato siamés de ojos almendrados, es retratado como una caricaturas de los asiáticos.

Esta iniciativa de Disney no se limita solo a las películas, sino que también incluye sus parques de atracciones. La empresa ha anunciado que va a actualizar la atracción llamada The Jungle Cruise (El crucero por la jungla) de sus parques de California y Florida para retirar lo que considera "descripciones negativas" de algunas culturas y para que "refleje y valore la diversidad de nuestro mundo". Esta atracción acuática, un clásico de los parques de Disney desde 1955, ha recibido críticas por tener un sesgo racista en el retrato de algunos personajes no occidentales, que aparecen como salvajes y caníbales.

La nueva atracción incluirá nuevas escenas y un nuevo hilo argumental, ha explicado Disney, que ha apuntado que irá en consonancia con el estreno de la película 'Jungle Cruise', protagonizada por Dwayne Johnson y que se estrenará el próximo junio. No es la única atracción a la que se lavará la cara. La Splash Mountain también será renovada para retirar los estereotipos de afroamericanos.