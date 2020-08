Disney ya tiene un personaje protagonista bisexual

Disney ha vuelto a dar otro paso para favorecer la visibilidad y normalidad del colectivo LGTBI al incorporar un personaje protagonista bisexual, el primero de su historia. Se trata de Luz, la adolescente de 14 años que protagoniza la serie original The Owl House, en Disney Channel, y que en los dos últimos episodios muestra atracción por otra chica. No es el primer personaje bisexual que aparece en una serie de Disney, pero sí principal.

La ficción cuenta la historia de la joven, que viaja a una realidad paralela para convertirse en bruja. A lo largo de la serie, se hace evidente que le gustan algunos personajes masculinos, pero en los que se estrenaron los sábados 8 y 25 de agosto en la plataforma de Disney se ve cómo, al bailar con Amity, otro personaje principal, Amity, surge la chispa entre ellas.

Visibilidad al colectivo LGTBI

Dana Terrance, creadora de la serie, quiso dar respuesta a quienes lo comentaron en Twitter: "En el desarrollo fui muy abierta a poner niños queer en el elenco principal. Soy muy mala mentirosa, así que hubiera sido difícil meterlo a escondidas. Cuando nos dieron luz verde, algunos líderes de Disney me dijeron que no podía representar ninguna forma de relación bi o gay en el canal". Pero la cosa no quedó ahí: "¡Soy bisexual! ¡Quiero escribir un personaje bisexual, maldita sea! Afortunadamente, mi terquedad rindió sus frutos y ahora estoy muy apoyada por el liderazgo actual de Disney".

No obstante, este no es el primer personaje bisexual de Disney. El primero apareció en la serie de Disney Channel Star contra las fuerzas del mal: Jackie Lynn Thomas, una chica que había tenido una fugaz relación con Marco, y que después tuvo una pareja del mismo sexo. Asimismo, Disney volvió a dar muestras de su apoyo al colectivo LGTBI al estrenar en mayo, en Disney Plus, un corto animado de Pixar con un protagonista gay, Out. Ahora ha dado un paso más en la normalización.