El duelo del verano

Ni en verano la rivalidad de las cadenas se va de vacaciones. Así, Antena 3 y Tele 5 vuelven a echar un pulso con sus programas estivales desde esta noche en la siempre ambicionada franja de prime time. Y se enfrentan con dos de sus mejores valores: Jesús Vázquez, en la cadena de Mediaset, y Arturo Valls, en la de Planeta. Vázquez se pone al frente de Me quedo contigo (Tele 5, 22.40 horas), y Valls, de Por el mundo a los 80 (Antena 3, 22.40 horas). Tras presentar el concurso de repostería Bake Off, Jesús Vázquez pasa ahora a ayudar a madres a ejercer de casamenteras de sus hijas en Me quedo contigo, un programa de citas. Las protagonistas son 20 chicas cuyas madres tratarán de encontrarles pareja, con las que se ha creado «una atmósfera maravillosa que traspasará la pantalla», creando un programa «de muy buen rollo», aseguró Vázquez.

«Es un programa con muchísimo humor, pero las madres que llevan muchos programas se han hecho amigas y cuando se despiden hay lágrimas y abrazos», dice Vázquez (Ferrol, La Coruña, 1965), que ha presentado para Mediaset programas como Gran Hermano, La voz o Supervivientes. El grupo televisivo refuerza su apuesta por los programas de citas, ya que cuenta con First Dates y Mujeres y hombres y viceversa.

Se trata de una versión del formato internacional Take me out. Los candidatos dispondrán de unos minutos para presentarse y las madres-celestinas descartarán a quienes no vean apropiados para sus hijas con un pulsador rojo, tras lo que cada soltero escogerá a dos posibles suegras entre las que no les han rechazado y tendrá la posibilidad de conocer a sus hijas y decidir con quién de ellas quiere tener una cita.

Sobre la versión internacional, que se emite en más de 30 países, la española aporta una novedad: dar a las madres todo el control, porque de ellas dependerá que sus hijas conozcan finalmente al soltero de oro en el plató.

Antena 3 se dedica en Por el mundo a los 80 a seguir a seis aventureros octogenarios que dan la vuelta al mundo junto con Arturo Valls (Valencia, 1975) para acercarse a diferentes culturas. Por el mundo a los 80 llega a España después de su éxito en los Países Bajos, Bélgica y Alemania, y los espectadores podrán descubrir lugares exóticos y culturas extranjeras a través de la ilusión y el sentido del humor de sus protagonistas, que estarán acompañados por el presentador del programa, Arturo Valls.

Los seis protagonistas de esta aventura tienen en común sus ganas de conocer mundo. María Luisa viajará después de diez años sin poder hacerlo desde que murió su marido. A María le llega la hora de disfrutar tras una vida dedicada a su familia. Juan llevará un castaño que plantará para recordar su vida en el campo. El exguardia civil Francisco hará lo que su profesión le limitaba hacer. Antonio verá con sus propios ojos los paisajes que busca por ordenador. Y Paquita descubrirá nuevos lugares después de toda una vida de trabajo.