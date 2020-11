Edurne: "No todo es ganar en la vida. Mírame a mí"

Desde que se diera a conocer en la cuarta temporada de 'OT', la primera en la que Risto Mejide sentenciaba sin piedad a los aspirantes a estrellas musicales, Edurne (Madrid, 1985) ha sabido demostrar que se le da casi todo bien: cantar, bailar, presentar, actuar, componer... No fue la ganadora de aquel concurso (¿alguien recuerda al vencedor, el canario Sergio?), pero su talento y su capacidad de trabajo le han servido para labrarse una carrera no solo en la música, con siete discos en el mercado (el último, todavía calentito) y su participación en Eurovisión, sino también en la televisión, donde ahora hace doblete. A su labor como jurado de los niños cantores de 'Idol kids', en Tele 5, ha sumado la presentación de 'Fam Jam', el concurso para las noches de los viernes de Disney Channel, donde 12 familias compiten en la pista de baile.

--¿Qué le gustó de 'Fam Jam' para sumarse al equipo?

--Soy una fanática de Disney, y me encantaba participar en un programa que unía a las familias y el baile. Yo soy superfamiliar, me encanta bailar... Así que lo tenía todo para decir que sí. Es un programa que puede aportar muchísimas cosas a los niños, no solo enseñarles a disfrutar del baile, sino también conocer a una gran diversidad de familias. Y estoy feliz de volver a presentar un programa.

--Usted ya tenía un grupo de niña, Trastos. Si hubiera tenido la oportunidad, ¿hubiera convencido a sus padres para participar en 'Fam Jam'?

--No sé si se hubieran animado... Mi hermano seguro que sí. Me ha emocionado ver la entrega de los padres, que aunque no supieran bailar sabían que a sus hijos les hacía tanta ilusión participar que se apuntaban. Ver ese amor en la familia y que los padres se atreven a hacerlo por y para sus hijos es fantástico. Verles ensayar por los pasillos, con esa unión familiar y pasando ese ratito juntos, es una experiencia maravillosa que les va a quedar para siempre.

--En las coreografías hay mucho trabajo técnico, ¿pero qué más buscan en los participantes? ¿La expresividad? ¿Que transmitan emoción?

--Es un programa de baile y, lógicamente, había que bailar bien Pero no buscamos tanto la perfección o que sean supercorrectos, sino que tengan magia, ese talento, esa unidad familiar y, sobre todo, que lo disfruten. Tenemos familias que no han sido tan competitivas, sino que venían a pasar la experiencia y a disfrutarlo, y eso también es fundamental de inculcar a los niños: que no todo es ganar en la vida, sino también las experiencias que tú puedas aprender y lo que te puedan aportar.

--Usted es un claro ejemplo de que no siempre es tan importante ganar. Quedó sexta en 'OT 4', la primera que emitió Tele 5 tras su paso por TVE-1, y lo bien que le ha ido después...

--Por eso digo, mírame a mí. No importa tanto el premio de quedar el primero, sino lo que ganas con todo lo demás. Yo creo que al final se trata de tener una experiencia, de que todo vaya bien, de aprender, y no solamente le va bien al que gana. Mira por la experiencia que yo tengo: quién me iba a decir a mí que iba a seguir trabajando tanto y haciendo todo tipo de cosas! Es importante que a un niño no se le meta esa presión encima de que tenemos que ganar, y eso creo que todas las familias de 'Fam Jam' lo han tenido muy presente. La educación que le se le da a los niños es fundamental.

--En este concurso, además, se quita la presión de juzgar que sí tiene en 'Idol kids', porque los que valoran a los clanes participantes son los propios niños que ven el programa.

--Yo que estoy acostumbrada a juzgar, aquí, como soy presentadora, me he quitado ese peso de encima. Aquí los jueces son los niños, que deciden qué familia pasa y qué familia gana. Son los mejores jueces, porque un niño siempre dice la verdad.

--¿Hay que tener una sensibilidad especial para juzgar a los más pequeños?

--Con toda la experiencia que llevo, siempre he intentado juzgar de una manera constructiva. Intentar ayudar y valorando de manera cariñosa. Yo creo que la mayoría de la gente agradece que se le digan según qué cosas y en qué puntos pueden mejorar.

--Entre 'Fam Jam' e 'Idol kids', se pasa el día rodeada de niños.

--Sí, niños que bailan y niños que cantan. Es maravilloso ver la generación que viene de talentos y artistas. Aquí no tengo que juzgar, pero en 'Idol kids' sí y es un poquito más complicado. Pero creo que aceptan mucho mejor las críticas que muchos adultos. Les puedes decir cosas que pueden mejorar y los niños son como esponjas, enseguida se dan cuenta de que lo que les dices es verdad y no se lo toman a mal, incluso quieren mejorar, aprender en la vida. Lo hacen todo muy fácil.

--Este 2020 está siendo complicado para todos. Pero a usted también le quedará un buen recuerdo, no solo por su trabajo en televisión, sino porque ha vuelto a sacar disco después de cinco años, 'Catarsis'.

--Sí, está siendo especial, dentro de lo que cabe en un año tan raro y diferente para todos... El disco lo tenía previsto sacar en abril, aunque hubo que cambiarlo por el covid. Profesionalmente, para mí está siendo un año muy completo, estoy con 'Idol kids', con 'Catarsis', 'Got talent', 'Fam Jam', proyectos que te hacen evadirte un poco de todo esto que estamos viviendo. Se trata de seguir un poco dentro de la normalidad, entre comillas porque ahora nada es normal, para poder ir haciendo cosas e ir avanzando en la vida.

--¿Por qué ha tardado tanto en sacar nuevo disco?

--Llevaba mucho tiempo sacando discos y necesitaba un tiempo para parar y reflexionar, que es algo que muchas veces es necesario para todo el mundo y en todo tipo de profesionales, que llega un momento en el que quieres ver hacia dónde quieres dirigir tu carrera. Ha habido muchos cambios dentro de mi profesión musical, de mánager, discográficas... Y se trataba un poco de reorganizarme y hacer lo que yo realmente quería. Me hubiera gustado que hubiera sido menos tiempo, porque para conseguir hacer las cosas como quería y a mi manera, he necesitado cinco años. Pero estoy feliz con el resultado y con todo el apoyo. Al final, echar de menos las cosas es bueno. Han sido cinco años que he echado en falta el disco y los conciertos, aunque he ido haciendo cosas. Ahora estoy contenta porque he sacado un disco, pero tampoco estoy de gira ni he podido hacer firmas de discos. A ver si para el año que viene se puede hacer. Lo importante, ahora, es la salud.

--Este disco le ha permitido también mostrar su faceta como compositora. Incluso le dedica una canción a su novio el portero David de Gea, 'Tal vez'.

--Es el primer disco en el que he tenido plena libertad para hacer de todo, para componer los temas, para la producción, para la imagen que queríamos hacer... Estar al cien por cien involucrada en un disco es algo que sí que había echado en falta en mis anteriores trabajos. Así que es un proyecto muy personal y quizá te diría que es mi disco más especial.