'El ala oeste de la Casa Blanca' regresa para llamar al voto en EEUU

La reunión de 'Friends' no será el único capítulo especial que prepara para este otoño HBO Max, pues la cadena ha anunciado que trabaja en el reencuentro del reparto de la mítica serie 'El ala oeste de la Casa Blanca'. Por primera vez en 17 años, el elenco de la serie se reencontrará con su creador, Aaron Sorkin, y el director y productor ejecutivo, Thomas Schlamme. Será el próximo 15 de octubre.

¿El motivo? Llamar al voto en las próximas elecciones en Estados Unidos, que se celebrarán el martes, 3 de noviembre, y en las que los estadounidenses deberán decidir quién se quedará a vivir en la Casa Blanca en los próximos años: Donald Trump o Joe Biden.

Un poquito antes, la Administración Bartlet, el equipo del presidente de EEUU en la serie de 'El ala oeste de la Casa Blanca', pilotará el país (aunque sea en la pequeña pantalla).

De nuevo se podrá ver a Martin Sheen como presidente, junto al reparto original de la ficción que se emitió entre 1999 y el 2006.

INVITADOS DE LUJO

El capítulo especial retomará el episodio 15 de la tercera temporada, 'Hartsfield's Landing', con Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Bradley Whitford, Anna Deavere Smith, además de Sheen. Cuando se emitió el capítulo, el 27 de febrero del 2002, en al NBC, a Josh (Whitford) le preocupaban los 42 votos de un pueblo remoto de New Hampshire, pues de ellos se podría inferir quién ganaría las primarias en ese estado.

La guinda de esta reunión especial en HBO Max es que contará, además, con invitados de lujo. El expresidente Bill Clinton, el actor y cantante Lin-Manuel Miranda y Michelle Obama, exprimera dama y copresidenta de 'When We All Vote', una organización sin ánimo de lucro que promueve la participación electoral, el mismo objetivo de este capítulo. Para rematar la fiesta, el programa lo abrirá el músico y compositor Snuffy Walden con una interpretación acústica del tema principal de la cabecera de la serie y cerrará el 'show' la banda de folk rock The Avett Brothers.

UNA SERIE CON SOLERA

'El ala oeste de la Casa Blanca' es una de las series más famosas y premiadas de la televisión. Estuvo en atena siete temporadas, con 155 episodios. En total ganó 27 Premios Emmy.

De momento, y para abrir boca, HBO Max ha lanzado una imagen promocional, en blanco y negro, con el presidente Bartlet, en el Despacho Oval. Y la revista 'Entertainment Weekly' también les ha dedicado una portada.

Mark your calendars: A West Wing Special to Benefit When We All Vote premieres October 15 on HBO Max, with act breaks featuring former First Lady @MichelleObama, former President @BillClinton and @Lin_Manuel, as well as a special performance by the @theavettbros. pic.twitter.com/AwA9pCOZb6