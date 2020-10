'El desafío: ETA', la gran docuserie sobre la banda terrorista

Hace unas semanas, un informe reveló que el 60% de los jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco y que más de la mitad de los españoles cree que ETA sigue activa. Con 3.517 atentados a sus espaldas y 860 asesinatos (240 de ellos de guardias civiles), la banda terrorista forma parte, queramos o no, de la historia reciente de España y, aunque había sido protagonista de muchas noticias y estudios, no contaba hasta ahora con una gran serie documental que repasara su trayectoria de principio a fin, desde que disparó contra su primera víctima en 1968 hasta que anunció el cese definitivo de su actividad armada en el 2011 y, en el 2018, su autodisolución.

Amazon Prime Video estrena este viernes 30 de octubre 'El desafío: ETA', una minuciosa docuserie que, a lo largo de ocho episodios, hace la cronología de esos sangrientos 50 años que parece que gran parte de la ciudadanía ya no recuerda a partir de material de archivo (mucho inédito) y dando voz a más de 85 testimonios relacionados con la lucha contra la banda armada o que formaron parte de ella. Hay exlehendakaris (Garaikoetxea y Ardanza), altos mandos de la Guardia Civil, el exjefe de la Casa Real Fernando Almansa, periodistas (como Iñaki Gabilondo), víctimas (como Irene Villa) y familiares, no solo de asesinados por ETA, sino también de terroristas. Además de cuatro expresidentes: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que desvelan cómo vivieron en primera persona aquellos años de atentados.

EL RETO DE SER NEUTRALES

"Nosotros nos planteábamos el reto de ser neutrales y, para eso, era importante no tener una voz en off que pudiera condicionar el relato", relata Luis Velo, productor ejecutivo. "No son más que los hechos que ocurrieron contados por las personas que estuvieron allí", añade Óscar Prol, responsable de los originales de Amazon de no ficción para España. De hecho Manuela Simón, coautora junto al coronel Manuel Sánchez Corbi del libro en el que se basa la docuserie, confiesa sus reticencias iniciales a la hora de contar con la participación de antiguos etarras, algo que finalmente ha visto como positivo. "Todo el mundo se retrata por sí mismo", afirma.

El trabajo, que tiene un aire cinematográfico, está dirigido por Hugo Stuven, cineasta que debuta aquí en el género documental. "Desde el principio fui muy honesto y les dije a los productores que yo, con 42 años, conocía lo justo del tema. Y pusieron en valor mi falta de conocimiento porque era una serie documental que se tenía que entender en todo el mundo", explica, ya que se estrenará a la vez en más de 240 países. La docuserie, que recuerda cómo en sus orígenes ETA llegó a ser considerada como una de las principales fuerzas contra el franquismo, tiene incluso su propia banda sonora.

UN 'PODCAST' CON RAMÓN LANGA

Los relatos de las víctimas aportan, lógicamente, las escenas más emotivas en este trabajo que cuenta con la dirección editorial del periodista José Antonio Zarzalejos. "Aparece gente que no ha hablado del tema ni en su círculo familiar", subraya Stuven sobre una serie documental que ha supuesto un año y medio de trabajo y que Simón considera "un brindis final para que todas las víctimas tengan su renglón en la historia, ya que han estado un poco olvidadas".

El estreno en Amazon Prime de 'El desafío: ETA' llega acompañado de su 'podcast' original, disponible en el nuevo servicio Audible de la plataforma. Se trata de su primera colaboración conjunta, una producción sonora de 21 episodios de 30 minutos cada uno, narrada por el actor Ramón Langa y que complementa a la docuserie televisiva.