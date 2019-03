El poder del perro salta a la televisión a través de FX

El gran éxito que ha logrado Netflix con su serie Narcos ha abierto la veda a un nuevo campo de historias violentas sobre el tráfico de drogas que tendrá continuación: la cadena estadounidense FX adaptará para la pequeña pantalla de las duras e impactantes novelas del escritor Don Winslow sobre los violentos cárteles de México.

El mismo Winslow ha anunciado el proyecto a través de su perfil oficial de Twitter: «Estoy muy emocionado de compartir estas noticias con vosotros. Los derechos de The Border (La frontera), The Cartel (El cártel) y The Power of the Dog (El poder de perro) han sido adquiridos por FX Network para una serie épica de televisión que empezará a producirse pronto».

Estos tres libros conforman una saga de Winslow sobre el narcotráfico en México y los intentos de la DEA estadounidense para frenar a estas poderosas redes de delincuentes.

El medio especializado Deadline adelantó que esta nueva serie contará con el cineasta británico Ridley Scott como productor ejecutivo.

En el 2015 ya se adelantó que Scott, responsable de obras maestras del cine como Blade Runner (1982), había llegado a un acuerdo para adaptar al cine El poder del perro y El cártel (La frontera, que cierra la trilogía, se acaba de publicar este año). Sin embargo, la complejidad y densidad de las tramas de Winslow llevaron a Scott a pensar que sería mejor apostar por una serie antes que por una película.

Winslow será, además, productor ejecutivo de una serie en la que también estará involucrado Shane Salerno, uno de sus habituales colaboradores. Ambos ya han trabajado para el mercado audiovisual: escribieron el guion de la película Salvajes (2012), de Oliver Stone.

Salerno se encargará de escribir el episodio piloto de este proyecto para la pequeña pantalla, que todavía no tiene showrunner (máximo responsable de una serie). «Don ha tejido magistralmente su intrincadamente detallada investigación sobre los cárteles y la guerra estadounidense contra las drogas en lo que está ampliamente considerada como una de las grandes épicas criminales de todos los tiempos», afirmó el consejero delegado de FX Networks y FX Productions, John Landgraf.

«Hemos admirado la excelencia que John Landgraf y su equipo creativo han construido y sostenido durante muchos años en FX, lo que les convierte en el perfecto socio creativo para nosotros. Estos libros representan más de 20 años de nuestras vidas y nos importa mucho cómo van a ser adaptados», apuntaron Winslow y Salerno en un comunicado.