Elena Cañizares, una enfermera con covid a la que sus compañeras querían echar del piso

La historia de Elena Cañizares Aparicio se ha convertido en la gran protagonista de Twitter este domingo. La joven, enfermera de profesión, ha hecho público a través de un hilo en la red social que sus compañeras de piso han intentado echarla tras contarles que estaba contagiada con covid. La falta de generosidad y empatía ha provocado que la protagonista se haya convertido en lo más comentado de la tarde noche con casi 100.000 comentarios, la inmensa mayoría de apoyo. Los memes al respecto tampoco han tardado en llegar.

Contexto: ayer me hice la PCR porque estoy estudiante de enfermería y tengo q hacer prácticas. Llevo 15 días relacionándome con mis tres compañeras de piso y mi novio solamente. Me ha pillado en el piso de Ciu donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras... — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

"Estás siendo egoísta. Tienes coche, con lo que puedes coger tus cosas e irte a casa de tus padres y así no propagar nada", le comentaban en el grupo de WhatsApp que tenían las tres y que ha publicado. Las dos compañeras, apodadas en el chat como Rocío Piso y Ángela Compañera, desconocen que es ilegal moverte de tu domicilio habitual cuando se te notifica que que el resultado de tu PCR es positivo.

La sola insinuación por parte de Elena de que tan solo necesitaría que alguna de las dos le llevase los tupper con comida preparados y se los dejara delante de la puerta ya les irritaba: "Tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en esas condiciones. Para eso tienes tu casa (la de sus padres). No tienes por qué afectar a otras familias teniendo tu casa". Poco les importaba que sus padres sean personas de alto riesgo y que por tanto, si a algún lugar no debiera ir, es allí.

Sin embargo, la preocupación de las dos jóvenes (que también estarían obligadas a confinarse de inmediato por haber estado en contacto directo con una persona contagiada), no es precisamente la salud de su compañera: "Tú te quieres quedar ahí a costa de que otras tres personas se tengan que joder y no puedan ir al piso a hacer su vida normal. Tenemos universidad y gimnasio y tú no piensas en eso", le dicen.

Finalmente, Elena Cañizares decidió bloquear a sus compañeras de piso y publica la historia, que ya ha recibido numerosas muestras de apoyo tanto de personas anónimas como de personajes conocidos como Blas Cantó, Cepeda, Brays Efe, Ángel Martín...

Elena, te tienes que ir de tu casa, pero no porque seas positiva de covid... ¡es que vives con 3 hienas!



Lo estás haciendo bien. Lo primero que deberían hacer ellas... ¡es dejarte un baño solo para ti!



Es súper importante cuidar a la gente. https://t.co/tCOh9EHgEn — Brays Efe 🐹 (@braysefe) November 22, 2020

Basicamente, no te puedes mover de donde estés xq es ilegal y te pueden multar. Eso lo primero. Lo Segundo es que tus padres son de riesgo. Y lo tercero, que estás en tu casa. Lo cuarto: ellas tb tienen q hacer cuarentena. Fin. — Blas Cantó 🇪🇸 (@BlasCanto) November 22, 2020





Elena se queda @elenacanizares_ — Luis Cepeda (@cepedaoficial) November 23, 2020