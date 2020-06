El enfado de Ángeles Blanco: "Pueden venir alemanes pero yo no puedo abrazar a mi familia en Extremadura"

Ángeles Blanco ha críticado abiertamente una medida aprobada en esta desescalada hacia la nueva normalidad. La presentadora de Informativos Telecinco no está muy de acuerdo con el proyecto piloto de corredores aéreos desde Alemania al archipiélago balear en un momento en el que todavía no está permitida la movilidad entre comunidades autonómas.

Que queréis que os diga... que los alemanes puedan venir a disfrutar del sol, la comida y la bebida a España, y que yo no pueda ver y abrazar a mi familia que está en Extremadura... me cuesta... — Angeles Blanco (@AngelesBlancoTV) June 12, 2020

"Que queréis que os diga... Que los alemanes puedan venir a disfrutar del sol, la comida y la bebida a España, y que yo no pueda ver y abrazar a mi familia que está en Extremadura... Me cuesta...", asegura la periodista en un tuit colgado en su cuenta de Twitter, alcanzando los más de 6.900 'me gustas'

A pesar de que la movilidad nacional se recuperará a partir del próximo 21 de junio, a partir de la fase 3, las comunidades autónomas pueden solicitar al Ministerio de Sanidad la apertura de las fronteras con sus territorios vecinos, algo que finalmente no ha ocurrido.

En cambio, los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y Murcia han permitido el tránsito entre las distintas provincias de su misma comunidad autónoma.