El escaparate de la televisión

El XI Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal) acogerá de 2 al 8 de septiembre los estrenos y apuestas de las cadenas y plataformas televisivas para la temporada de otoño-invierno. MasterChef Celebrity, El nudo, Restaurante sin barreras, La casa de las flores, Toy boy, Malaka y Los Otros son algunas de las producciones que se darán a conocer en el FesTVal de Vitoria.

Entre las novedades que presentará RTVE está La paisana. La humorista Eva Hache tomará el relevo del cómico y actor Pablo Chiapella en El paisano (TVE-1). El programa pasará a llamarse La paisana, aunque mantendrá la dinámica de recorrer pueblos de España, convivir con sus habitantes durante 48 horas y despedirse de ellos con un monólogo hecho a medida de cada localidad.

Otra de las novedades de la televisión pública será Malaka, una nueva serie producida por RTVE en colaboración con Globomedia cuyo reparto encabezan Maggie Civantos, Salva Reina y Vicente Romero. Málaga es el escenario de este thriller policíaco en el que la desaparición de la hija de un importante empresario desencadena una historia en la que dos policías y un detective privado intentan resolver el caso.

OFERTA DE ATRESMEDIA / Antena 3, por su parte, presentará la nueva temporada de El secreto de Puente Viejo. Esta nueva tanda de episodios llegará con novedades en las tramas, nuevos personajes encarnados por Silvia Marsó, Almudena Cid y Manuel Regueiro, entre otros, y cambios en los decorados e incluso en la factura visual, aunque «manteniendo la esencia que le ha llevado a conquistar a espectadores de todo el planeta».

Antena 3 también presentará en Vitoria La Voz Kids, producido por Atresmedia y Boomerang TV y que contará con cuatro coaches: los cantantes Vanesa Martín, David Bisbal, Rosario y Melendi.

La Voz Kids llega a Antena 3 un año después de que la edición para adultos (La Voz) se emitiera por primera vez en esta cadena tras su paso por Telecinco. Antena 3 cuenta con otra primicia para este certamen: se trata de Toy boy, una serie rodada en localizaciones naturales de la Costa del Sol, protagonizada por Jesús Mosquera, Cristina Castaño, María Pedraza, María Pujalte, Pedro Casablanc y Álex Gadea, entre otros. uenta la historia de Hugo Beltrán, un joven stripper que es acusado del sangriento asesinato de uno de los hombres más ricos y poderosos de la Costa del Sol y con cuya esposa mantenía una relación sentimental.

EDUCACIÓN SEXISTA / Siete años después, y cumpliendo condena por este asesinato que Hugo jamás cometió, recibe la visita de Triana Marín, una abogada joven que se ofrece a ayudarlo desinteresadamente para reabrir el caso y tratar de demostrar su inocencia en un nuevo juicio.

El canal #0 de Movistar+ lleva al FesTVal Ni superhéroes ni princesas, un documental que analiza, con casos prácticos, cómo influye la educación sexista en la edad adulta. Se trata de una adaptación de No More Boys and Girls, un formato original producido por Outline Productions para la BBC.

Netflix participa por primera vez este año en el FesTVal, donde estrenará la segunda temporada de la serie La Casa de las Flores, una comedia de humor negro que hasta el 18 de octubre no llegará a los espectadores a nivel mundial. También se presentará en el festival Los Otros, del canal #Vamos de Movistar+, una serie de reportajes en los que se muestran las aventuras de deportistas que han alcanzado «la gloria con muchas dificultades».