'Euphoria' estrenará dos episodios especiales antes de Navidad

'Euphoria', la exitosa serie de HBO protagonizada por la ganadora del Emmy Zendaya, estrenará dos episodios especiales a partir del 6 de diciembre mientras reanuda el rodaje de la segunda temporada, paralizado por el coronavirus.

"Realmente los extrañamos. Próximamente dos episodios especiales de 'Euphoria", publicó Zendaya este lunes en sus redes sociales, justo un mes después de ganar el Emmy a la mejor actriz dramática por protagonizar esta ficción.

