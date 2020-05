'Europe shine a ligth', el Eurovisión del covid-19

Esta noche se habría celebrado en Rotterdam (Países Bajos) la 65 edición de Eurovisión, pero llegó el coronavirus a Europa y se trastocaron todos los planes. La suspensión de festivales de todo obligó a que no se celebrara el festival por primera vez en su historia, ya que desde su creación en 1956, el certamen ha sobrevivido a guerras, amenazas terroristas, revoluciones y bombardeos, pero no ha podido con el virus. No obstante, las cadenas que participaban emitirán a las 21.00 horas Europe shine a light (Europa enciende una luz), programa que rinde homenaje al veterano festival, a los afectados y quienes luchan contra la pandemia.

Tony Aguilar, Eva Mora y Víctor Escudero serán los comentaristas en TVE-1 del show, que estará presentado por los holandeses Chantal Janzen, Edsilia Rombley y Jan Smit. A lo largo del programa, se recordarán las 41 canciones participantes, incluida Universo, de Blas Cantó, y los artistas que iban a competir lanzarán mensajes desde sus casas e interpretarán una canción grupal, Love shine a light.

El especial contará con la actuación desde sus domicilios de artistas de la historia del certamen: Michael Schulte (Alemania, 2018) e Ilse DeLange, de The Commons Linnets (Países Bajos, 2015); y los ganadores Gali Atari (Israel, 1979); Måns Zelmerlöw (Suecia, 2015); Marija erifovi (Serbia, 2007), y el holandés Duncan Laurence, que se alzó con la victoria el año pasado. También participará la Orquesta Filarmónica de Rotterdam.