'FoQ: el reencuentro': nostalgia, amistad y viejas rencillas

Mucho antes de que llegaran a Netflix los chicos de 'Élite', ya hacía tiempo que otra serie española de instituto había roto moldes con sus arriesgadas tramas, hablando de temas delicados como el suicidio, las drogas, el 'bullying', el embarazo juvenil o la promiscuidad sexual de los adolescentes. Fue 'Física o Química', que emitió durante siete temporadas Antena 3, del 2008 al 2011. Una década después de echar el cierre al colegio Zurbarán, la plataforma Atresplayer Premium recupera a gran parte de sus alumnos y profesores en una secuela, 'FoQ: el reencuentro', que estrena este domingo 27 de diciembre.

Son solo dos episodios (el segundo se emitirá el 3 de enero), pero desde la cadena no descartan que pueda alargarse. "Estamos abiertos a todo", afirma Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV sobre una secuela que tira, sobre todo, de nostalgia. La gracia está en comprobar qué ha sido después de todo este tiempo de aquellos estudiantes como Yoli (Andrea Duro), Paula (Angy), Cabano (Maxi Iglesias), Alma (Sandra Blázquez), Gorka (Adam Jezyerski), Cova (Leonor Martín), Yan (Andrés Cheung) y David (Adrián Rodríguez), y de profesores como Olimpia (Ana Milán), Irene (Blanca Romero), Berto (Álex Barahona) o Vaquero (Marc Clotet). Incluso la serie desvela cómo les va a aquellos que no salen en esta secuela, como Ruth (Úrsula Corberó) y Blanca (Cecilia Freire). Ni siquiera falta Fer (Javier Calvo), que murió al final de 'Física o Química' de un tiro en el pecho y que está presente aquí, asistiendo 'a su manera' a la boda de Yoli, la excusa para este reencuentro. Una gran ausencia, sin embargo, es la de Carlos Montero ('Élite', 'El desorden que dejas'), uno de sus creadores. "Tenía un contrato de exclusivad con Netflix", justifica García.

"Si algo tiene esta serie es verdad. Cuando la rodé yo era un adolescente perdido que no sabía cuál era su orientación sexual y que la fue descubriendo conforme interpretaba a mi personaje", rememora el 50% de los Javis, que retoma con 'FoQ: el reencuentro' su faceta como actor después de sus éxitos como creador televisivo. "Fue la oportunidad que todo chaval sueña, formándote trabajando", subraya Jezyerski. "Hemos podido volver a interpretar a unos personajes que hicimos muy jovencitos, desde la intuición, retomándolos con más madurez", señala a su vez Martín sobre una serie que los lanzó a la fama y en la que buscaban "la frescura de los actores", según Angy. "Lo bonito de este reencuentro es que ha hecho que nos juntemos. A mí hay gente de 'Física o Química' que no me ha llamado en 10 años, ni yo a ellos, pero es que a lo mejor hemos estado cada uno con nuestras cosas", reflexiona Iglesias.

EL DIVORCIO DE PAULA Y GORKA

En enlace de Yoli con un médico, Oriol (José Lamuño, la única de las nuevas incorporaciones), servirá también para dejar aflorar viejos sentimientos y reavivar viejas rencillas en el grupo de exalumnos del Zurbarán, con la novia convertida en una importante empresaria de los supermercados, Cabano trabajando de policía, Paula y Gorka en pleno divorcio, Cova de política, Alma de madre 'youtuber' y Jan de dibujante de cómics cachas. Los guiños serán constantes: hay desde referencias a la famosa casa de colonias en la que supuestamente hubo líos entre muchos de ellos hasta a ficciones como 'Élite' (se nomba a Las Encinas) o 'Compañeros' (el juez de paz que oficia la boda es el actor Manuel Feijoo).

"Cuando Gregorio Quintana, de Boomerang, vino a traerme la serie original le dije: creo que tenemos que hacer una serie de adolescentes, pero no podemos contar lo mismo, tenemos que dar un paso adelante", rememora Sonia Martínez, directora editorial de Buendía Studios, que reconoce que en su momento tuvieron polémicas con algunas asociaciones de padres, pero que también había colegios que les solicitaban capítulos para organizar charlas sobre los temas adolescentes que trataban con tanta naturalidad. "En 'Física o Química', todo lo que le sucedía a los alumnos o a los profesores tenía consecuencias: el sexo, las drogas... Cuando Paula se quedó embarazaba no mostraban a una adolescente feliz, sino agobiadísima, y eso me parece una enseñanza", concluye Ana Milán.