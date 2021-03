Gabilondo recupera 'Volver para ser otros' para hacer balance del virus

“Hola. Aquí estoy solo, aislado, asustado, como me imagino que muchísimos de ustedes”. Con esta frase se presentaba hace un año en Movistar+ Iñaki Gabilondo para diseccionar la recién llegada pandemia con `Volver para ser otros. El mundo después del coronavirus´. Ahora, 12 meses después, el veterano periodista ‘vuelve’ este jueves (canal #0, 22.00 horas) para presentar ‘otros’ dos especiales en los que se hace balance de este año de parón mundial y se ofrece una mirada hacia el futuro desde el sosiego, el conocimiento y el diálogo.

Los expertos nacionales e internacionales más respetados contestarán a las preguntas de Gabilondo en estas dos entregas de ‘Volver para ser otros. Un año después’. Entre sus invitados figuran Guy Ryder, director de la Organización Mundial del Trabajo; Mireia de las Heras, profesora de IESE Business School; Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz; Salman Khan, Premio Princesa de Asturias a la Cooperación; Thomas Piquetty, el reconocido economista francés, y la prestigiosa socióloga Shoshana Zubbof.

También participarán en el programa Luis Enjuanes, Mariano Esteban y Vicente Larraga, los tres científicos españoles que se incorporaron de la jubilación para buscar la vacuna española junto a sus equipos y que, si todo va bien, conseguirán que España cuente con su propia vacuna para finales de 2021.

Predicciones testadas

Gabilondo buscará respuestas y ahondará en el futuro que les espera a la economía, la geopolítica, la ciencia, el comercio y la medicina, áreas de vital importancia zarandeadas por la pandemia. El periodista pondrá a prueba algunas de las reflexiones y predicciones que se hicieron en el programa hace un año, para ver si se han cumplido o no.

El estreno de ‘Volver para ser otros. Un año después’ será el punto de partida de una programación especial sobre el covid-19 que incluirá dos producciones originales de Movistar+: `El Triángulo de Sternberg: Historias de amor en tiempos de pandemia´ y 'Las dos caras de la pandemia', un programa especial de Jon Sistiaga de dos episodios en el que contará de primera mano cómo se está afrontando el coronavirus en algunos de los países más pobres de África. Además, se emitirán en la plataforma otros títulos como `2020: El año que cambió el amor´, `La verdad sobre la salud mental´, `Outbreak: The Virus That Shook the World´ y `Carrera contra el virus´.

Temas