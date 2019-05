George Clooney vuelve a la tele con Trampa 22

El 22 de julio del 2018, George Clooney sufrió un accidente de moto en Cerdeña. Por suerte, todo quedó en un susto y el conocido actor, director y productor pudo seguir con el rodaje de Trampa 22, miniserie antibelicista que hoy se estrena en España a través de Starzplay, servicio audiovisual que se incluye en las plataformas de televisión de Vodafone y Orange. Basada en la novela satírica de ficción escrita por Joseph Heller en 1961, Catch 22, esta adaptación en seis episodios narra la historia de Yossarian (interpretado por el actor Christopher Abbott), piloto de un bombardero de las Fuerzas Aéreas de EEUU durante la segunda guerra mundial. Yossarian está furioso porque miles de personas que nunca ha conocido intentan matarlo; pero su verdadero problema no es el enemigo, sino su propio Ejército, que sigue aumentando el número de misiones que sus hombres deben hacer para completar su servicio.

Harto de tanta misión suicida, Yossarian encuentra el método para dejar el Ejército sin ser declarado desertor: finge que está loco, y empieza a apuntarse como voluntario a todas las misiones que se proponen. Así, si se le declara desequilibrado mental, será relevado de servicio. Pero, claro, ha de hacer muchas misiones suicidas, sin morir en ellas…

REPARTO DE LUJO / Clooney, que vuelve a la pequeña pantalla tras más de dos décadas de dejar su trampolín a la popularidad, Urgencias, dirige dos de los seis episodios de la serie, además de participar como actor y productor ejecutivo. Los otros cuatro están realizados por Grant Heslov y Ellen Kuras. El ganador de dos Óscars y cuatro Globos de Oro encarna en esta comedia (con mucho humor negro) al coronel Scheisskopf, un militar sin sentimientos al que no le tiembla el pulso al enviar a una muerte segura a sus soldados.

En la presentación de la serie, el pasado mes de febrero, Clooney explicó que Heller buscaba «burlarse de toda la burocracia y la ridiculez de la guerra». «Y creo que es una historia que refleja una locura que sigue siendo muy actual», aseguró el artista, quien apuntó su satisfacción por su regreso a la televisión. «No me importa el medio, solo me importa la calidad del trabajo y lo que podemos hacer», dijo.

Junto a Clooney destacan en el reparto Christopher Abbott (The Sinner, Girls), el ganador de un Oscar Grant Heslov (Argo), el ganador del Emmy Kyle Chandler (El lobo de Wall Street, Bloodline), el ganador del Globo de Oro Hugh Laurie (House) y Giancarlo Giannini (Quantum of Solace, Casino Royale), entre otros.

Estrenada el pasado 17 de mayo en EEUU, la serie ha logrado un aplauso unánima de la crítica especializada: «Una combinación perfecta entre sátira, locuras extravagantes, y lo más importante, una profunda angustia existencial» (The Hollywood Reporter). «Una serie asombrosa que consigue equilibrar a la perfección lo serio y lo cómico» (Forbes).

amplio catálogo / Trampa 22 ya fue adaptada para el cine en 1970, una película que dirigió Mike Nichols (¿Quién teme a Virginia Wolf?, El graduado, Armas de mujer. A propósito de Henry…) y protagonizaron Alan Arkin, Orson Welles, Jon Voight, Anthony Perkins, Paula Prentiss y Martin Sheen.

El servicio de streaming (por internet) premium de Starzplay está disponible en España a través de Vodafone TV y Orange TV. Los suscriptores a estas plataformas tienen acceso exclusivo a este servicio, que tiene en su catálogo series como Power, Now Apocalypse y The First, entre los cerca de 10.000 episodios y películas que incluye en su catálogo.

El próximo 14 de junio estrenará The Act (protagonizada por Patricia Arquette), y el 30 de junio, el thriller The Rook.

Vodafone TV incluye Starzplay en su paquete Serieslovers, mientras que Orange TV lo ofrece dentro de su paquete de bienvenida.

Starzplay, que también está presente en la plaforma de televisión Apple TV, es compatible con Set-top-box, televisores Smart (conectados a internet), smartphones, Chromecast y tabletas iOS y Android.