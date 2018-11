El Gran Wyoming pide perdón por el "gag fallido" de Dani Mateo en 'El Intermedio'

‘El Intermedio’ arrancó el programa de este lunes pidiendo disculpas por el polémico sketch protagonizado por Dani Mateo en el que se sonaba los mocos con la bandera de España. El comentado vídeo fue retirado de la web de Atresmedia y ha provocado una oleada de críticas hacia el cómico y el programa.

“Antes de repasar la actualidad informativa me veo en la obligación de tratar un tema. El tema”, comenzó diciendo El Gran Wyoming, que mostró un semblante más serio que de costumbre aunque sin abandonar del todo el humor: “Desde el pasado jueves, España entera se ha paralizado por un asunto que ha generado un debate sin precedentes en los medios de comunicación y las redes sociales”, y acto seguido dio paso al vídeo viral de una llama colándose en un taxi.

“Este chiste no tiene ninguna gracia. Y no es la primera vez que pasa en este programa”, reconoció el presentador, haciendo alusión al chiste con la bandera de España: “No había intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás”, aclaró Wyoming.

El conductor aseguró que el programa no tenía reparos en pedir perdón: “Si la broma no ha funcionado, si en vez de provocar risas ha generado crispación social es evidente que se trata de un gag fallido y por tanto no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a aquellos que se hayan sentido ofendidos”.

“Nuestra intención no era ofender”, insistió Wyoming, que se lamentó por “las injusticias” que ha acarreado esta polémica: “La primera, los líos y enredos en los que se ha visto envuelta laSexta. La segunda, el ensañamiento que está sufriendo estos días nuestro compañero Dani Mateo”. Después, el cómico entró en escena para pedir personalmente disculpas. “Ya se te ha pasado el resfriado” , le espetó el presentador, a lo que Mateo respondió: “Ahora solo me sirvo los mocos”.