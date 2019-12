Guía de la Nochebuena televisiva

Llega la Nochebuena y, con ella, los socorridos especiales musicales y humorísticos, a los que recurren las cadenas para amenizar las cenas familiares. Entre la variada oferta de hoy, hay espacio para el discurso del Rey (en todos los canales menos TV-3), citas, presentadores y actores dando la nota (musical) y hasta un 'tránsfuga', el David Broncano de 'La resistencia' de Movistar+, del que La Sexta recupera sus monólogos en 'El club de la comedia'.

TVE-1 y LA 2

Roberto Leal protagoniza un accidentado viaje en 'Telepasión. Una noche de tormenta' (21.15), uno de los clásicos navideños de TVE-1, en el que la cadena pone a cantar y bailar a sus presentadores y actores. Tamara Falcó, María Casado y Cayetana Guillén Cuervo son algunos de los 'vips' que demostrarán sus dotes artísticos.

La música seguirá sonando con 'Siempre contigo', un especial de David Bisbal con invitados como Jaime Cullum, Raphael, Aitana, Alejandro Fernández y Cami. Luego es el turno de Estopa, en un concierto con Dani Martín, Beret, Joaquín Sabina, India Martínez, Manolo García, Joan Manuel Serrat y Rozalén. Cierra la noche un karaoke de 'Viaje al centro de la tele'. Mientras, La 2 propone, desde las 22.05, seis horas de humor con 'Cómo nos reímos' y especiales de Eugenio, Gila y Chiquito. Para los 'Cachitos' habrá que esperar a Nochevieja.

ANTENA 3

Además de ediciones temáticas de 'La ruleta de la suerte' y 'Ahora caigo', la cadena hace una selección con las 50 imágenes más divertidas y sorprendentes de sus presentadores en el programa 'Lo mejor de cada casa'.

LA SEXTA

Si sintonizan esta noche La Sexta, no piensen que se han equivocado de botón porque les aparece David Broncano, el presentador de 'La resistencia' en Movistar+. La cadena de Atresmedia repesca sus mejores monólogos en 'El club de la comedia' en la 'Nochebuena Broncana', algo que ha pillado por sorpresa incluso a su protagonista. "Grabo tantas cosas que igual he hecho un programa para La Sexta y no me he enterado", bromeó el humorista. Antes, en la sobremesa, el 'Zapeando' de Dani Mateo también se empapa de espíritu navideño.

TELE 5

Bertín Osborne es el anfitrión de Nochebuena en Tele 5. Junto al chef David de Jorge (Robin Food), el presentador de 'Mi casa es la tuya' prepara un menú para sus famosos invitados: Paz Padilla y Jesús Vázquez, que este año retransmitirán las campanadas en Mediaset; Millán Salcedo, Santi Millán, Ainhoa Arteta, India Martínez, Pepe Luis Carmona, Omar Montes, Rappel y el mago Jorge Luengo.

CUATRO

Carlos Sobera abre el restaurante de 'First dates' para recibir a solteros que ya tuvieron su primera cita y regresan para dar un paso más en su relación.

MOVISTAR+

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla cierran la segunda temporada de la serie 'Capítulo 0' con un episodio navideño en #0 (22.00).