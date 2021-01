HBO Max anuncia nueva temporada de 'Sexo en Nueva York'

HBO Max acaba de confirmar lo que venía rumoreándose desde hace semanas. Una de las series más míticas de la televisión, 'Sexo en Nueva York, está a punto de regresar. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon volverán a meterse en la piel de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes, tal como ha anunciado la cadena. La protagonista con la que no va a contar el 'revival' va a ser Kim Cattrall, en la ficción Samantha Jones. La actriz ya dejó claro hace varios años que no le apetecía volver a interpretar su personaje. Las cuatro amigas ahora serán tres, y lo que aún no se sabe es cómo los guionistas se las apañarán para justificar su ausencia. ¿Una muerte inesperada, quizá?

Esta nueva temporada llevará por título 'And Just Like That...' ('Y así como si nada...') y tendrá un total de 10 episodios de media hora de duración, según el comunicado de HBO en un comunicado. La plataforma digital ha detallado que la nueva entrega explorará "la incluso aún más complicada realidad de la vida y la amistad" de Carrie, Miranda y Charlotte, ya todas ellas con más de 50 años.

Sarah Jessica Parker retomará el papel de Carrie Bradshaw, que es la narradora de las aventuras neoyorquinas del grupo de mujeres. Nixon y Davis serán sus dos mejores amigas, respectivamente la abogada Miranda Hobbes y la comerciante de arte Charlotte York.

Kim Cattrall, que encarnaba el personaje de Samantha Jones, que trabajaba en publicidad, ni siquiera es mencionada en el comunicado de HBO.

Aún sin fecha

Tampoco se ha confirmado la fecha para el estreno de la serie, aunque HBO espera empezar las primeras escenas en Nueva York a finales de la primavera.

Parker, coproductora de la serie junto a Nixon, Davis y Michael Patrick King, publicó un adelanto en su cuenta de Instagram.

Dos películas y una precuela

La serie original fue creada por Darren Star en base a un libro de Candace Bushnell y fue emitida por primera vez en 1998. Duró seis temporadas, hasta el 2004. Con un total de 94 episodios.

La producción arrasó entre el público y la crítica, se llevó tres Globos de Oro y un Emmy a la mejor serie de comedia o musical, y convirtió en una estrella mundial, musa de Manolo Blahnik e 'influencer' de moda a Sarah Jessica Parker, la intérprete de 55 años casada desde 1997 con el también actor Matthew Broderick.

La franquicia generó dos películas, en 2008 y en 2010, en las que figuraron las cuatro protagonistas originales ('Sexo en Nueva York' y 'Sexo en Nueva York 2'). Ambas con enorme éxito de taquilla. También tuvo una breve precuela en la pequeña pantalla titulada 'The Carrie Diaries' (2013-2014). La idea en su momento era hacer una tercera, pero el proyecto no terminó de cuajar debido, según algunas fuentes, a la mala relación existente entre Parker y Cattrall.