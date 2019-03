Homer 'estrangula' a Mickey, su nuevo dueño

Al Jean, productor ejecutivo de la mítica serie 'Los Simpson', ha celebrado este miércoles, 19 de marzo, la compra de 21st Century Fox por parte de Disney con un tuit en el que muestra una divertida caricatura. En esta imagen, firmada por el creador de la producción, Matt Groening, Homer Simpson aparece estrangulando a Mickey Mouse, mientras Bart les mira divertido. En la parte inferior del dibujo se lee: "Welcome to the family, man!" (Bienvenido a la familia, colega!).

La ilustración hace referencia a uno de los 'gags' más repetidos a lo largo de la serie, el cual consiste en que el cabeza de familia se enoja por las travesuras de su problemático hijo e intente estrangularlo mientras exclama: "Pero serás...!". La mascota de Disney pone en la imagen la misma expresión caricaturesca que se aprecia en Bart cada vez que esto ocurre en la ficción amarilla.

"Gracias Fox y bienvenido, Disney!", dice Jean en su publicación de Twitter. El directivo lleva 30 años, y 20 temporadas, trabajando en la serie animada más conocida de EEUU. Antes de ser ejecutivo, colaboró como guionista en un total de 20 episodios, entre los que se encuentran dos de los populares especiales de Halloween, conocidos como los episodios de 'Noche de brujas'. Ahora continuará en su labor de producción -ahora en manos de Disney- para las ya anunciadas temporadas 31 y 32.

No es la primera vez que 'Los Simpson' hace humor con el ratón de Walt Disney. En una escena de la película que protagonizó la familia televisiva, Bart hace una imitación de Mickey Mouse y se introduce a sí mismo como "la mascota de una malvada corporación". Veremos si la compañía que es ahora su dueña aceptará nuevas bromas similarews por parte de los guionistas, que también se han burlado repetidamente de la cadena Fox.

OTRAS ADQUISICIONES

Con la compra de Fox, además de 'Los Simpson', Disney ha incorporado a su catálogo una numerosa cantidad de nuevas series y productos audiovisuales. Entre las nuevas adquisiciones aparecen las sagas de 'La jungla de cristal', 'Alien' y 'Solo en casa'. Pero su mayor joya lo conforman los personajes asociados a los cómics de 'X-Men' y 'Los Cuatro Fantásticos', que ahora permiten a Marvel Studios completar el puzle de su fantástico universo cinematográfico.