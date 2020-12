Imprescindibles estrena Ibáñez, sobre el emblemático creador de Mortadelo y Filemón

El programa Imprescindibles de La 2 estrena este domingo, 20 de diciembre, a las 21.30 horas, 'Ibáñez, una producción de RTVE que retrata el recorrido vital y profesional de uno de los ilustradores más emblemáticos e importantes del tebeo español y creador de personajes de culto como Mortadelo y Filemón, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, el botones Sacarino y los pícaros vecinos de 13 Rue del Percebe.

Dirigido por Marcos Hernández Bermejo y Marina Collazo, Ibáñez repasa la historia del dibujante y del incomparable éxito que alcanzaron sus historietas en los años 70 y 80, cuando vendía un millón de revistas al mes y no había casa sin uno de sus tebeos. Después de 70 años de iniciar su carrera, este barcelonés nacido en 1936 aún sigue dibujando. El documental es una biografía autorizada en la que el genial historietista no ha podido participar debido a las condiciones sanitarias impuestas por el coronavirus.

Crecer con las viñetas de Ibáñez

Santiago Segura, Eva Amaral, Alaska, Luis Alberto de Cuenca, Pepe Viyuela y Eva Hache son varios de los artistas que lo admiran y que aprendieron a leer con los bocadillos de sus viñetas. Con ellos, el programa mostrará la importancia que tuvieron las series cómicas de Francisco Ibáñez para la educación de varias generaciones de españoles.

Para Eva Amaral, “Ibáñez era un héroe. A mí me preguntaban con cuatro años que quería ser y decía: dibujante de cómics”. Santiago Segura también aprendió del dibujante: “Ibáñez era y es un portento. Me parecía un genio. Me tenía fascinado”. Y Pepe Viyuela le agradece haberle introducido en el mundo de la lectura: “Creo que probablemente sea una de las personas que más ha contribuido a fomentar la lectura”.

Ibañez visto por Ibañez./TVE

La emblemática editorial Brugera

En el documental, el actor Carlos Areces mostrará su colección de tebeos, una de las más importantes de España, y en la que se hallan los principales hitos de la producción del historietista barcelonés. "En todas las casas había presencia de Mortadelo y Filemón. Todas las personas de cualquier estrato social y de cualquier nivel cultural conocían a Mortadelo y Filemón. Eso es prácticamente imposible de conseguir", subraya Areces.

Sergi Escobar (nieto del creador de Zipi y Zape), Miquel Pellicer, Antoni Guiral, Carlos de Gregorio, Manuel de Cos y Paco Baena explican cómo esta historia no habría sido la misma sin Bruguera, la todopoderosa editorial creada en 1910 por Joan Brugera y en la que Ibáñez desarrolló la mayor parte de su carrera y que marcó decisivamente su estilo y el del conjunto del cómic español.