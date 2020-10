'Inés del alma mía' conquista TVE

En España somos 62.506 las mujeres que nos llamamos Inés, y muchas hemos recibido en algún momento de nuestra vida el apodo Del alma mía, extraído de una carta de don Juan Tenorio a su amada. En el 2006, esas palabras adquirieron un nuevo valor al convertirse en el título de una novela de Isabel Allende, Inés del alma mía, best-seller traducido a 30 idiomas que ha dado lugar a una miniserie de ocho capítulos que, tras su paso por Amazon TV, estrena TVE este miércoles, 7 (22.35)

La protagonista es Inés Suárez, una extremeña de condición humilde, que se embarca hacia el Nuevo Mundo en busca de su marido. Es la historia de la relación entre dos países, muy adecuada para una coproducción con Chile, a través de los ojos de una mujer, con una modernidad, por la figura de Inés, pero que a la vez es muy clásica, tipo Fortunata y Jacinta, explica Fernando López Puig, director de Contenidos y Canales de TVE.

Elena Rivera es la actriz que se pone en la piel de la conquistadora: Para mí ha sido un regalo. Estoy enamorada de Inés, una niña de Plasencia que acaba siendo gobernadora de Chile. Se ve desde el principio que no se conforma con el lugar que el mundo tenía para ella. Inés Suárez fue siguiendo a su marido y acabó encontrando el amor en Pedro de Valdivia, un conquistador que estuvo siempre a su sombra. El actor Eduardo Noriega es el encargado de interpretarlo. Tenía una fuerza aparente, pero en privado tenía una vulnerabilidad, solo cuando estaba con ella, porque era su norte. Dice mucho de Pedro de Valdivia que se dejara influir tanto por una mujer", sostiene.

EL VISTO BUENO DE ALLENDE

La serie, una coproducción internacional de RTVE, Boomerang y Chilevisión, fue estrenada primero en julio en la plataforma Amazon TV, algo que no le preocupa a López Puig. Hay público para todo", asegura, recordando que las experiencias de otras cadenas les han enseñado que la emisión lineal tras ofrecerla en una plataforma ha ido bien. Además, eso permite disponer de más presupuesto: Puedes producir más y mejor, dice, algo que se nota en la calidad del producto.

Difícil es lograr la total aprobación del autor de la obra, sin embargo el equipo se enorgullece de que Allende está totalmente complacida con el resultado. Estoy tremendamente impresionada. No solo por los actores que dan vida a Inés y Pedro, sino también por la superproducción, cómo ha podido reproducirse la odisea de la conquista entre España, Perú y Chile, dice la escritora.Me gustó mucho que fueron fieles a la historia, no solo a la que escribí yo, sino a la verdadera de quién fue esta mujer extraordinarial , la única que española que llegó a la conquista de Chile en 1541, una mujer que siempre he admirado por su valor, coraje y generosidad y olvidada por la historia, añade. Y concluye: Recomiendo la serie absolutamente. Por favor, véanla.

EL RODAJE, TODO UN RETO

En el elenco, además de Benjamín Vicuña, que interpreta a Rodrigo de Quiroga, se encuentra Carlos Bardem, que interpreta a Diego de Almagro: Es de esos hombres que llegaron con la intención de ser dioses y no concibían límites , dice de su personaje. Francesc Orella está irreconocible en su papel de Francisco Pizarro: Es un personaje de carácter con ambición de pasar a la gloria, muy agradecido para un actor, explica. Enrique Arce, por su parte, es Sancho de la Hoz, el villano. Es el antihéroe, más que villano es un caballero derrotado, puntualiza.

La adaptación ha sido todo un reto, porque se ha tenido que rodar en tres países y con tres producciones distintas: Emulamos lo que hicieron Inés Suárez y Pedro de Valdivia: viajar de España a Perú y cruzar el desierto de Atacama para llegar a Chile, cuenta Jorge Redondo, productor ejecutivo de Boomerang TV. El equipo se encontró con un hándicap: De pronto estallaron las revueltas de Santiago de Chile. Tuvimos que parar tres semanas y rehacer los planes de rodaje, explica. Para explicar la aventura del siglo XVI tuvieron que vivir otra en el siglo XXI.