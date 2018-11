¿Iría Rosalía a Eurovisión? Esto es lo que respondió en su visita a 'El Hormiguero'

‘El Hormiguero’ tuvo el honor de recibir en su plató a la mujer del momento. Rosalía, la cantante que deslumbró el día anterior en la entrega de los premios EMAs de la MTV con su actuación, acudió anoche al programa de Antena 3, donde presentó su último trabajo discográfico, el esperado ‘El mal querer’.

Pablo Motos no pasó por alto el tremendo éxito y las expectativas que ha generado la artista con el álbum: “Seguramente no es el disco que creían los fans. Me parece fascinante porque estás inventando, hay riesgo”, expresó el presentador. “Para mí hacer esto tiene que ver más con una necesidad que otra cosa”, respondió la artífice de éxitos como 'Malamente'.

El presentador recordó su actuación en los citados premios y ella reconoció que actuar en grandes entregas de premios le impone, como fue el caso de los Grammy Latino, cuando cantó junto a Alejandro Sanz: “Yo sabía que si lo hacía bien o mal mi vida iba a cambiar. Me puse tan nerviosa que me tuve que tumbar en el suelo, me dio un vahído”, recordó.

Por otro lado, la cantante restó importancia a que figuras como Las Kardashian o la cantante Dua Lipa le muestren su admiración: “Recibo mucho cariño, pero es el mismo cariño que me dan las personas aquí cuando llego”, aseguró y reconoció seguir siendo la misma: "Voy a mi pueblo y hago lo mismo de siempre porque ellos se comportan igual".

Cuando salieron las hormigas, una de ellas no dudó en preguntarle sobre si tiene pensado acudir al Festival de Eurovisión, a lo que ella respondió dubitativa aunque sin cerrar la puerta: “No lo sé, depende de muchas cosas”, afirmó Rosalía, que entre risas añadió: “Si me lo pedís así me lo pensaría".