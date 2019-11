Ivan Labanda y Zahara serán profesores de OT

Aún no hay fecha para la nueva edición de Operación Triunfo, pero TVE va soltando detalles. La cantautora Zahara y el actor Ivan Labanda se incorporan a la Academia como profesores de cultura musical e interpretación, respectivamente. Zahara (Úbeda, 1983) hará el papel que desempeñó Miqui Puig en la anterior edición y Labanda (Barcelona, 1980) suplirá a Los Javis.

Considerada uno de los mayores referentes de la música indie en España, Zahara lleva más de 20 años de carrera musical, con 5 discos publicados y numerosas colaboraciones con otras figuras importantes de la escena musical (Love of Lesbian, La habitación roja, The New Raemon, Niños Mutantes…). Ivan Labanda es un artista con 27 años de trayectoria como actor, locutor, guionista y director en televisión, teatro, cine y doblaje.