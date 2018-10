Javier Calvo se tatúa en honor a Fer, su personaje en 'Física o química'

Si 'Física o química' marcó a toda una generación de jóvenes tras su estreno en el año 2008, no es de extrañar que la serie de Antena 3 dejara huella también en los actores que formaron parte de ella. Es el caso de Javier Calvo, que ha demostrado tenerle un cariño muy especial a Fer, personaje al que interpretó durante siete temporadas.

El actor ha compartido en su cuenta de Instagram el tatuaje que se ha hecho en el lateral de una mano y que le acompañará para recordar esa etapa de su vida. "Me he hecho este tatu porque never forget", ha escrito el cocreador de 'Paquita Salas' y 'La llamada' en la publicación, en la que muestra con orgullo el nombre de 'Fer' tatuado en su piel.

La publicación ha superado los 80.000 likes en tan solo 24 horas y se ha llenado de unos 2.000 comentarios, en el que destaca uno en especial. Maxi Iglesias, quien dio vida a Cabano en la serie adolescente, ha asegurado que le gustaría seguir los pasos de Javier Calvo y ponerse en manos de un tatuador.

"Yo me haría lo mío... Pero muy largo... Y Cc puede ser equívoco", ha escrito el actor, a quien últimamente hemos podido verle en series como 'La embajada' de Antena 3 (2016) o más recientemente en 'Ingobernable', ficción mexicana protagonizada por Kate del Castillo en Netflix.