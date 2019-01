El actor Javier Cámara debuta como político en 'Vota Juan', comedia que la cadena de pago TNT estrena el viernes, 25 de enero (22.00 horas). La nueva producción es la primera en centrarse en la política nacional. Todo un riesgo, tal como reconoce el guionista Diego San José ('Superlópez'), creador junto a Juan Cavestany ('Vergüenza) de la obra: "Jamás debes hacer una ficción que le eche un pulso de ridiculez a la política real, porque pierdes".

Sobre este pulso entre política de ficción y real también reflexionó Cámara en la presentación de 'Vota Juan'. El conocido actor confesó que se sorprendió cuando conoció la decisión de su compañero de reparto en la serie '7 vidas', Tony Cantó, de "meterse" en política. "Yo hice capítulos en '7 vidas' con Willy Toledo y con Tony Cantó a la vez -recordó-. Me lo pasé pipa. Fue la mejor temporada. Ahí no sabíamos lo que íbamos a ser cada uno. A mi me sorprendió que Tony se metiera en política".

De su paso por '7 vidas' y su vuelta a las series españolas considera que han cambiado muchas cosas. "Antes hacía cosas más sobreactuadas", indicó.

En 'Vota Juan', Cámara se convierte en el Ministro de Agricultura Juan Carrasco, que aspira a convertirse en el nuevo presidente del Gobierno. Intrigas de partido, envidias y crisis rodean a Juan en esta tarea.

"Juan es un personaje horrible porque es vulnerable. Él se comporta de manera despreciable con su entorno pero no lo hace con ansias de poder, sino porque quiere estar en política para que la gente le quiera. Sabe que es mal padre y mal amigo y lo único que le queda es dar besos en los mítines a los niños", explicó San José.

Juan no está solo en esta tarea ya que cuenta con la ayuda de su jefa de prensa (la actriz María Pujalte), su jefa de gabinete (Carmen Müller) y su asesor personal (Adam Jezierski).

ACTOR ANTES QUE POLÍTICO

Pero el intérprete lo tiene claro si le dan a elegir entre político o actor: "A mí me parece mucho más interesante ser actor". Sin embargo, consideró que en la política española hay varios nombres susceptibles de protagonizar una comedia como 'Vota Juan'. "Hay un par de nombres en la política española que han dicho una maravilla y han durado dos días. Estos personajes son maravillosos para una serie", aseguró.

Por eso, algunas de las referencias que ha tomado para su personaje son rostros conocidos de la política española, como Mariano Rajoy, Pablo Iglesias o Iñigo Errejón.

"Las referencias que teníamos eran Rajoy en el restaurante sin ir al Congreso esas últimas ocho horas, o también me encantaría ver esa reunión entre Errejón y Pablo Iglesias, la que ya ha sido o está por hacerse, me apetece muchísimo. O la conversación de Manuela Carmena diciéndole: Oye ¿cuándo se lo vas a decir?", indicó.

Además, para Cámara es "curioso" cuando "llega alguien nuevo con ganas de cambiarlo todo y a los cinco meses hace lo mismo que están haciendo todos".

En el reparto de 'Vota Juan' también destacan la hija del protagonista, interpretada por la 'youtuber' Soy Una Pringada (Esty Quesada), y Joaquín Climent, que encarna a un político "de la vieja escuela" que será el enlace con Moncloa de Juan.

Para San José, los personajes no suponen una crítica a los políticos españoles, sino a los propios españoles. "Nosotros somos los que elegimos a aquellos políticos que no saben inglés. Es egoísta desplegar la crítica a los que nos están gobernando cuando somos nosotros los que les hemos hecho estar ahí", manifestó.

Sin embargo, sí que representa a "una política bastante reciente". "En la serie hablamos del resurgir de esta nueva política donde la presencia física o el control de los medios es importante. Es un tipo de político que le da más importancia a estar en un programa de televisión que en el Tribunal de la Haya porque considera que es lo que le acerca a la gente. Juan es un político de los clásicos que se topa con Twitter. Todo eso es una política bastante reciente", añadió.

San José destacó que esta serie no se parece a la "clásica comedia de 'prime time'" y que no se parece al humor político que ha habido en España hasta la actualidad, que ha estado "enajenado en izquierda o derecha". "Si recibimos tuits molestos querrá decir que estamos haciendo las cosas bien", admitió.

TNT emitirá dos capítulos de 'Vota Juan' a las semana de media hora cada uno, hasta un total de ocho episodios. Además, se ha anunciado que habrá segunda temporada a pesar de que la historia "queda resuelta".