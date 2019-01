John Malkovich y Jude Law, dos papas en la secuela de The Young Pope

Jude Law y John Malkovich protagonizan la primer imagen oficial de la secuela de la serie The Young Pope, The New Pope, dirigida de nuevo por Paolo Sorrentino y en la que ambos aparecen vestidos de papa aunque aún no se conoce la historia que contará estos nuevos capítulos.

Una serie que aún está en rodaje, según informó ayer el grupo español Mediapro, uno de los implicados en la producción de una serie que estará formada por ocho episodios dirigidos por Sorrentino, responsable de cintas como La gran belleza o La juventud.

Tres años después de The Young Pope, Jude Law vuelve a meterse en la piel del ficticio Lenny Belardo / Pío XIII, el primer papa estadounidense de la historia. Law coprotagonizará esta nueva serie junto a John Malkovich, que también interpretará a un papa según se ve en esta primera foto de promoción de una historia de la que poco más se sabe.

Repetirán actores que ya aparecieron en The Young Pope, como Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi.

Y se sumarán rostros nuevos como Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo Ghini, según la nota.