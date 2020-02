Jordi Évole, en la cárcel

En mayo, Jordi Évole anunció que dejaba Salvados en manos de Gonzo y que preparaba un nuevo proyecto. Y este domingo, 2 (La Sexta, 21.15 horas) verá la luz ese nuevo programa, Lo de Évole, en el que se conocerán las historias de personas que han estado, están o ingresarán en prisión. Personajes conocidos, como el líder de ERC, Oriol Junqueras; el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, y Francisco Granados, ex mano derecha de Esperanza Aguirre. Pero también delicuentes reicindentes, algunos famosos, como Santiago Cobos, y personas anónimas que un día cometieron un error y lo están pagando.

Y aunque ha conseguido la primera entrevista con cámaras con Oriol Junqueras en Lledoners (cuya grabación coincidió con el anuncio de Quim Torra de nuevas elecciones y así pudo recoger la perplejidad del líder de ERC, que no sabía nada), en el programa de estreno solo se recogerá un amplio avance de ella, ya que Évole quiere que la primera de las 10 entregas sirva para explicar el por qué de este tema y buscar a su referente, Jesús Cantero, que hace 25 años entraba en las cárceles con ‘Cuerda de presos’ sin limitaciones. “En cambio yo me he encontrado con un muro, sobre todo del Ministerio del Interior. Por lo que haremos una comparativa de cómo eran las cosas hace 25 años y ahora, y veremos que hemos ido para atrás en cuanto a apertura, transparencia y libertades”.

El periodista, que reconoce que este es su proyecto más personal (“igual es un poquito más íntimo”), asegura que la conversación con Rosell va a remover conciencias: “Empezó a escribir un diario desde el primer día que entró en la cárcel y eso le permite recordar momentos puntuales de su paso por la prisión muy impactantes”. Además, el expresidente del Barça quiere denunciar con nombres y apellidos a los culpables de haber pasado dos años en prisión. “Va a levantar ampollas”, adelanta.

Santiago Cobos, de quien dicen que inspiró a Luis Tosar para su papel en Celda 211 por protagonizar su motín en Zaragoza, tampoco deja indiferente. “Tiene un historión y te lo cuenta de una manera que te llega muy adentro”. Porque esta es una de las intenciones de Lo de Évole: conocer a la persona que hay tras el preso. “En esta época tan castigadora en la que un sector muy ruidoso pide endurecer las penas y que se cumplan íntegras, queremos hablar con presos y expresos e intentar empatizar y comprender”. Su intención es escuchar sin juzgar. “Es difícil, porque delante de depende qué delitos te sale el juicio enseguida, pero lo vamos a intentar”.

El periodista elude desvelar si en el programa aparecerá Iñaki Urdangarín. Con quien seguro no contará es con ninguno de los Pujol. “No ha sido posible”. Entre los anónimos, a Évole le han impactado especialmente los presos por delitos de tráfico, a quienes les ha dedicado un programa. “Personas como nosotros que por haber cogido el coche tras haber bebido y provocar un accidente con resultado de un muerto les caen tres años de condena”. Según Évole, puede llegar a concienciar. “A nosotros nos ha tocado. Yo ahora voy con el coche bastante más despacio de lo que iba”, confiesa. En cuanto a esa creencia de que para los anónimos a veces la justicia es más dura, Évole afirma: “Habrá casos que recogerán eso”.