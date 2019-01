Kate Winslet protagoniza un nuevo thriller en HBO

La actriz Kate Winslet será la protagonista de un nuevo proyecto de HBO, Mare of Easttown, un drama de suspense en formato de miniserie. Dirigida por Gavin O’Connor (La venganza de Jane), la producción ha sido creada y guionizada por Brad Ingelsby (American Woman), quien también es el productor ejecutivo del proyecto.

Winslet interpretará a una detective de un pequeño pueblo de Pennsylvania que deberá investigar un asesinato local, a la vez que su propia vida se desmorona a su alrededor. Tras alcanzar la fama con la película Titanic, la actriz debutó en televisión con la serie Mildred Pierce, producción por la que fue galardonada con un Globo de Oro a Mejor actriz de miniserie, y un Emmy en la misma categoría además de otras nominaciones.

Winslet ganó el Oscar por El lector, dirigida por Stephen Daldry, y ha sido nominada otras cinco veces por la academia. Entre sus trabajos más destacados, además de Titanic, destaca Revolutionary Road, Sense and Sensibility, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Little Children y Steve Jobs.

SECUELA DE ‘AVATAR’ / James Cameron anunció recientemente que Winslet tendría un papel clave en la presentación del mundo submarino en la secuela de Avatar. En uno de sus primeros papeles, Criaturas celestiales, de Peter Jackson, Kate Winslet encarnó a una niña perturbada que, junto a su mejor amiga, planea matar a la madre de aquella.