La que se avecina está de vuelta con nuevos capítulos

Tele 5 inicia esta noche (22.40) la emisión de los nuevos capítulos de la 11ª temporada de La que se avecina, tras el parón veraniego que permitió que «quedaran algunas cosas en alto», según señaló Alfonso Caballero, creador de la serie, en la presentación de las nuevas tramas. En enero se iniciará el rodaje de los ocho últimos capítulos de la temporada 12ª (los ocho primeros ya están grabados), que pueden ser los últimos de la serie.

Aunque Caballero no descarta un spin off, señaló: «Tenemos que verlo, las series en abierto están viviendo un momento complicado». Por su parte, Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, comentó: «Es la serie más vista del año, en cada entrega no para de sorprendernos». No obstante, son conscientes de que tiene que evolucionar.

Caballero también destacó la importancia de los guiones y de los actores: «Sin ellos da igual lo que escribas, no tendría gracia», remarcó. Entre estos se encuentran José Luis Gil, Jordi Sánchez, Pablo Chiapella, Eva Isanta, Macarena Gómez, Vanesa Romero, Nathalie Seseña, Cristina Castaño y Malena Alterio. En los nuevos capítulos el amor marcará el devenir de los vecinos del Mirador de Montepinar.

Mario Vaquerizo, el polifacético artista, representante y productor, volverá a ponerse por tercera vez en la piel del representante de Lola, la hija de la gran Estela Reynolds.

La que se avecina suma además un nuevo nombre a su libro de honor de cameos en los próximos episodios: Edurne. La artista madrileña y jurado de Idol Kids y Got Talent España, encarnará en un capítulo a Nadia, la nueva camarera del negocio de hostelería de Coque que compartirá con él sus ideas sobre la gestión de un bar.

El primer capítulo se titula: Un brócoli humano, un derrape místico y un despertar inoportuno.