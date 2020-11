'La que se avecina' vuelve a Tele 5 con más acción y una mudanza a la vista

Tras el éxito de la semana pasada de 'Mask singer: adivina quién canta' en Antena 3, Tele 5 no ha tardado tiempo en mover ficha en el tablero televisivo y ha apostado por su joya de la corona para plantar cara al programa de los famosos enmascarados, que saldó su estreno con una espectacular audiencia de 3.740.000 telespectadores y un 27,4% de 'share'. 'La que se avecina', la comedia más vista de la televisión española, regresa este miércoles 11 de noviembre (22.40 horas) a la cadena de Mediaset con una 12 temporada que promete más surrealismo y acción a unas tramas ya de por sí siempre pasadas de vueltas.

Con la baja de Antonio Pagudo en el papel de Javi y la incorporación de Kira Miró con un personaje fijo como principales novedades, estos 16 nuevos episodios suponen la antesala del inicio de un nuevo ciclo para la exitosa telecomedia, que después de los rumores acerca de su posible cierre tiene confirmada una 13 temporada. Aunque será lejos de Mirador de Montepinar, ya que finalizó el contrato con los dueños de los platós donde han estado rodando la serie desde sus inicios. De momento, Tele 5 solo ofrecerá los primeros ocho capítulos de esta 12 entrega (disponibles en Amazon Prime Video desde el pasado mayo), y la mudanza forzosa de los vecinos no llegará hasta después del desenlace de la segunda tanda de episodios.

"En principio nuestra intención es continuar y estamos muy ilusionados", aseguró en la presentación de los nuevos episodios el creador de 'La que se avecina', Alberto Caballero, que avanzó que en esta nueva etapa que tienen en mente mantendrán el mismo nombre de la ficción. "Con la mudanza de platós cambia mucho todo. Es como volver a reinventar la serie, casi como si hicieras una nueva".

PISOS TURÍSTICOS

El también creador de 'El pueblo' (serie con la que 'La que se avecina' vivirá un 'crossover' en los últimos episodios de la 12 temporada) adelantó que están desarrollando la próxima entrega en un nuevo edificio, y todavía están valorando las dos opciones que tienen: si sigue siendo una serie de plató u optan por un escenario natural. "Nos están ofreciendo pisos turísticos para el rodaje", con lo que existiría la posibilidad de que los vecinos de Mirador de Montepinar cambiaran las afueras por el centro de la ciudad. Una opción que, de hecho, les gustaría a muchos de los actores, como han confesado Fernando Tejero y Eva Isanta. "Estamos diseñando el edificio que más juego nos dé para contar cosas nuevas, pero todavía no lo tenemos decidido". En todo caso, la grabación de la temporada 13 no llegaría hasta verano del 2021.

Lo que también ha confirmado Caballero es la continuidad de todo el elenco. "La continuidad de 'La que se avecina' se establece en la medida que los actores sigan comprometidos con el proyecto y les apetezca estar en él. Seguirán todos los actores que se quieran mudar", recalcó.

Su característico humor pasado de vueltas seguirá estando muy presente en la serie, que nunca se ha cortado a la hora de añadir pinceladas satíricas de los temas de actualidad a través de unos personajes muy llevados al extremo. Una apuesta que, a veces, les ha reportado críticas. "En la dictadura estaban los censores y ahora tenemos las redes sociales que deciden lo que es políticamente correcto. Me jode que te digan de qué puedes hacer comedia y de qué no", denuncia Caballero. "Tenemos la piel muy fina. Nos olvidamos de la libertad de expresión y del derecho que tienes de no ver lo que no te gusta", subraya.