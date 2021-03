'La Campos Móvil' se pone en marcha con la presidenta Ayuso

Después de haber estado con sus dos hijas y su nieta en el ojo del huracán televisivo por las disensiones familiares, María Teresa Campos regresa a Tele 5 a bordo de una especie de 'Papamóvil' en el que entrevistará a grandes personalidades de la vida política y social española como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estrena este miércoles (20.00 horas) el experimento.

En este innovador formato creado por La Fábrica de la Tele ('Sálvame') conversará la veterana periodista en 'La Campos Móvil' con sus invitados mientras realizan una ruta por distintas localizaciones con un significado especial para el protagonista. María Teresa Campos ha reconocido sentir mucha emoción y algunos nervios ante el estreno. "Nunca he entrado a un plató tras un tiempo de inactividad o tras cambiar de programa sin esa sensación, porque uno debe tener muy presente que al público hoy le gustas y quizá mañana no. Siento que la gente me quiere mucho, por lo que estoy muy agradecida, y espero que me sigan queriendo", asegura.

Para la presentadora, la entrevista es un género que aborda de una manera muy personal. "Sé cómo quiero comenzar la conversación, pero una vez que arranco sé también a dónde quiero llegar. La entrevista es ese camino hasta alcanzar tu objetivo. En este formato, además de preparar muy bien la conversación, influirán también los lugares por los que iremos pasando, lo que generará sensaciones y comentarios diferentes en el invitado", revela a modo de declaración de intenciones.

Aplaudida y fotografiada

Recordaré siempre la grabación de este primer programa porque volví a sentir el calor del público en la calle, lo que te da más confianza y seguridad en ti mismo. Los que trabajamos para el público lo sabemos. 'La Campos Móvil' es un vehículo muy bonito y original, que llama mucho la atención a su paso por las calles y la gente se levantaba de las terrazas para saludar y hacernos fotos. En cambio, en el interior disfrutamos de un ambiente de mucha intimidad, un clima muy necesario para poder hablar, ha afirmado Campos.

Oscar Cornejo, creador del formato junto a Adrián Madrid, está muy satisfecho con su hallazgo?. Se nos ocurrió que un camión con su caja convertida en un plató transparente podía generar sensaciones interesantes y planos muy ricos. Y funciona muy bien. A pesar de tratarse de una 'pecera' transparente en sus 360 grados, a la vista de todo el mundo, es un lugar muy íntimo, porque no hay nadie dentro excepto Maria Teresa y su invitado o invitada, que solo pueden interactuar entre sí y visualmente con el paisaje. Las cámaras son robotizadas, casi invisibles y no alteran ni despistan, asegura.

Kilómetro cero

'La Campos Móvil' iniciará su ruta en Tele 5 partiendo del kilómetro cero de España, ubicado en la madrileña Puerta del Sol. Desde este punto, que además acoge la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, partirá el camión con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y María Teresa Campos a bordo. En su ruta, realizarán un recorrido tanto por lugares emblemáticos de la capital como por localizaciones con un especial significado para su primera invitada: el barrio en el que se crió, la universidad en la que estudió, la actual sede del PP, el Ayuntamiento que encabeza su compañero de partido José Luis Martínez-Almeida, el Palacio de la Moncloa y el recientemente inaugurado Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.

"Llevaremos a Ayuso a la universidad donde estudió periodismo y eso propiciará que explique su relación con Pablo Iglesias y los miembros de Podemos en aquella época, cuando eran estudiantes. Estaremos también en su barrio, conoceremos a su frutero, y la enfrentaremos al Zendal, el hospital del orgullo para unos y el de la vergüenza para otros", concluye Cornejo.