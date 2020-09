'La isla de las tentaciones' regresa con cambios a Tele 5

'La isla de las tentaciones' fue, sin duda, el bombazo televisivo de la pasada temporada. Los ataques de celos que desataron los arrumacos entre unos esculturales solteros y solteras y un puñado de parejas dispuestas a poner a prueba su fidelidad en un paradisiaco 'resort' caribeño lograron que la audiencia de Tele 5 y Cuatro se disparase, y dejaron para la historia televisiva imágenes ya icónicas como el desesperado grito de Christofer al descubrir los devaneos con Rubén de su novia, Estefanía. Mediaset vuelve a recurrir a esta 'mili de las parejas', como la definieron sus propios participantes, con el estreno este miércoles 23 de septiembre (Tele 5, 22.00 horas) de la segunda temporada, que llega con algunos cambios.

La principal novedad es el relevo de presentadoras. Sandra Barneda, que la pasada edición estuvo al frente de los debates del programa, toma ahora las riendas del 'reality' en sustitución de la hierática Mónica Naranjo. La periodista catalana, que en la presentación de la nueva temporada confesó lo mal que lo pasa cuando tiene que mostrar imágenes comprometidas a los concursantes, ratificó que "todo lo que se ve es 100% real y no hay nada pactado", intentando despejar dudas sobre si existe algún guion a seguir. Porque, vistos los adelantos que ha ido desgranando la cadena, parece que los gritos, las peleas, los lloros, el 'edredoning' y los sensuales bailes entre los 20 tentadores solteros y los miembros de las cinco parejas de concursantes van a volver a estar a la orden del día.

Para seleccionar a los participantes de este año, Mediaset ha vuelto a pescar en su propio microcosmos. Así, Melyssa y Tom se conocieron en 'Mujeres y hombres y viceversa', mientras que Marta (que llega junto a su novio, Lester), procede de 'Gran hermano 16'. También están las parejas formadas por Melodie y Cristian, Inma y Ángel y Mayka y Pablo. Todos ellos se separarán nada más llegar a la Península de Samaná (República Dominicana), en las lujosas Villa Playa y Villa Montaña, para conocer a 10 atractivos solteros y otras 10 seductoras solteras, entre los cuales hay dos (un chico y una chica) personajes de la pasada edición. Y habrá que ver si el roce hace el cariño y si todos los que llegaron a dúo abandonan el 'show' de la misma manera o si no pueden soportar las demoledoras imágenes de sus parejas que Barneda les mostrará en las reuniones nocturnas al calor de la hoguera.

El collar del veto

Este año, se introducirá una novedad en la mecánica, el collar del veto, un mecanismo que los concursantes podrán usar para intentar salvar su relación cuando más flaquee la confianza en su pareja. En cada una de las villas, solo uno de los chicos y una de las chicas tendrá la opción de vetar que su novia o su novio se cite con uno de los solteros. Pero en cada una de las casas deberán decidir quién puede utilizar este recurso.

Carlos Sobera, que también se está especializando en 'realities' después de su experiencia en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' y 'GH vip: límite 48 horas', se hará cargo del debate de 'La isla de las tentaciones', que se emitirá los martes y que empezará en Tele 5 para pasar posteriormente a Cuatro. Y además de la gala de los miércoles, habrá otra los domingos. Con esta triple emisión semanal, Mediaset deja clara su confianza ciega en un 'reality' del que incluso ya tiene rodada una tercera temporada.

Las cinco parejas

Melyssa (28 años. Diseñadora. Barcelona) y Tom (27 años. Empresario. Marrakech)

Se conocieron en el 'dating show' de Cuatro 'Mujeres y hombres y viceversa’, donde él acudió para conquistarla. Hace ocho meses iniciaron su relación y se trasladaron a vivir a Marrakech (Marruecos), el lugar de procedencia de Tom. Ambos desean poner a prueba su vínculo sentimental. "Cuando a Tom se le acercan las chicas me genera una sensación de furia", confiesa Melyssa. "No la veo feliz y me duele", dice él.



Melyssa y Tom / MEDIASET

Melodie (28 años. Camarera. Alicante) y Cristian (31 años. Camarero. Alicante)

Acumulan ya nueve años de relación, aunque el inicio no fue sencillo: ella era la novia del mejor amigo de Cristian y él era la pareja de la mejor amiga de Melodie. Procedentes de Elche, quieren someter su relación a la experiencia que les propone el programa: Cristian desea demostrarle a ella que es el hombre de su vida, pero Melodie alberga dudas sobre su fidelidad. "Me da miedo que me falle", comenta la joven.





Melodie y Cristian / MEDIASET

Inma (28 años. 'Influencer'. Sevilla) y Ángel (23 años. Opositor a la Guardia Civil. Sevilla)

Aunque solo llevan un año juntos, esta pareja de sevillanos desea demostrar a su entorno que su unión es mucho más fuerte y sólida de lo que pueda parecer. No obstante, a él le molesta que en el barrio se comente el interés que despiertan en Inma algunos personajes famosos dada su actividad como 'influencer'. Ella, a su vez, no puede evitar sufrir algunos ataques de celos, que a juicio de Ángel son descontrolados. "A ver si se le pasan los celos", comenta él sobre su participación en el 'reality'.





Inma y Ángel / MEDIASET

Mayka (28 años. Camarera. Murcia) y Pablo (26 años. DJ. Murcia)

Cuando Mayka y Pablo se conocieron, hace ya tres años, él no deseaba iniciar una relación seria, por lo que se mantuvo abierto a tener citas con otras chicas. "Cuando me enteré me sentí fatal, pero decidí perdonarle", reconoce Mayka. Sin embargo, confiesa que no acaba de superar los celos y de construir una relación basada en la plena confianza. "Por eso he dado el paso de ir a ‘La isla de las tentaciones’, para ver realmente con quién estoy".



Mayka y Pablo / MEDIASET

Marta (29 años. Administrativa. Las Palmas) y Lester (32 años. Camarero. Las Palmas)

"Solemos discutir por todo". Así define Marta, exconcursante de 'Gran hermano 16'’, el presente de la larga relación que mantiene con Lester, un vínculo en el que “están bien, mal o muy mal” y que ha vivido ya alguna que otra interrupción. No obstante, son la pareja más longeva de la historia del programa, con 11 años de relación, que serán puestos a prueba con una convivencia por separado en República Dominicana. "Nos falta comunicación", confiesa él acerca de su punto débil.



Marta y Lester / MEDIASET